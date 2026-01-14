"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"

14 Ocak 2026, Çarşamba 07:19
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve satılık olmadıklarını söyledi.

Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

 

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Nielsen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile görüşmesi öncesi Kopenhag'da basın toplantısı düzenledi.

 

Frederiksen, ABD ile zor bir yıl geçirdiklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "ihtiyacı oldukları" söylemini devam ettirmesine ilişkin, "Bu Danimarka'nın değil Krallığın meselesi. Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız ve küçük ülkeler büyük ülkelerden korkmamalı." dedi.

ABD'deki görüşmede Danimarka ve Grönland'ın yan yana duracağını aktaran Frederiksen, NATO'nun da Grönland'ı koruması gerektiğine işaret etti.

Nielsen de NATO'nun desteğini aldıklarını belirterek "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var. Grönland, ABD'ye ait olmayacak. Grönland, ABD tarafından yönetilmeyecek. Grönland, ABD'nin bir parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Grönland'ın önünde seçmesi gereken bir durum olsaydı yine Krallık, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu seçeceğini vurgulayan Nielsen, birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor

    Değerler eğitimi nasıl olmalı?

    'İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda'

    İran’da bilanço ağırlaşıyor

    Sert yaptırımlar istedi - İran diplomatlarına AP binalarına giriş yasağı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Davana sahip çıkacağız

    Özel: Mutabakat masada olsun

    Suriye SDG’ye sert karşılık verecek

    Dindarlar ile ilgili yargı neden zayıfladı?

    Etiyopya'da turistik gezide saldırıya uğrayan iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri öldü

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

    Texas'da ana su borusu patladı: 100 binden fazla kişi susuz kaldı

    2026 yılı fitre miktarı açıklandı

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"
    Genel

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor
    Genel

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!
    Genel

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz
    Genel

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"
    Genel

    'İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda'
    Genel

    Hapishanelerin ıslahhane olması için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.