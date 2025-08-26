Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

Birçok Avrupalı lider ve siyasi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüklerini ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını duyurdu.

"Bir nüfusu açlığa mahkum etmek derhal durdurulması gereken bir suçtur." ifadesini kullanan Macron, gazetecilerin ve sivillerin öldürüldüğü İsrail saldırılarına da tepki gösterdi.

Macron, "Bu sabah, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği yeni saldırılar çok sayıda sivilin ve gazetecinin ölümüne neden oldu. Bu kabul edilemez, siviller ve gazeteciler her koşulda korunmalıdır. Medya, çatışmanın gerçekliğini yansıtmak için görevlerini özgürce ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilmelidir. İnsani yardımlar (Gazze'ye) girebilmelidir. İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalıcı ateşkes çağrısını yineleyen Macron, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ilişkin 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansı için Katar ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: (Gazze'de) Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı

Bakan Lammy, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Lammy, "İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı beni dehşete düşürdü. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi

Saldırıda İsveç devlet radyosu SR'nin kadın muhabiri gazeteci Baraa Lafi'nin yaralanması nedeniyle tepki gösteren Stenergard, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazetecilerin, sağlık görevlilerinin görev başında saldırıya uğrayarak yaralanması ve öldürülmesi kabul edilemez." dedi.

İsveç hükümetinin uzun süredir Gazze'de görev yapan gazetecilerin güvenlik içinde çalışmasını İsrail'den talep ettiğini aktaran Stenergard, "Hükümet uzun zamandır uluslararası medya çalışanlarının çatışmalardan etkilenen bölgelerde güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışabilmelerini ve sahada olup bitenleri doğru bir şekilde aktarabilmelerini İsrail'den talep ediyor." ifadelerini kullandı.

SR Dış Haberler Müdürü Anders Pontara da Gazze'de kendileri için muhabirlik yapan Baraa Lafi'nin de bulunduğu gazetecilere yapılan saldırının çok üzücü ve tamamen kabul edilmez olduğunu kaydetti.

İsrail'in uluslararası medyayı Gazze'ye sokmadığına işaret eden Pontara, "Ekipmanlarımızı içeri sokamıyoruz. Çalışanlarımızın güvenliği konusunda elbette büyük zorluklar var." diye konuştu.

SR'ye açıklamada bulunan kadın gazeteci Baraa Lafi de ilk patlamadan sonra hastaneye haber yapmaya gittiklerini ve ikinci patlama ile yaralandığını belirtti. Lafi bacaklarından hafif yaralanarak kurtulduğunu, AP'de çalışan yakın arkadaşı gazeteci Meryem Ebu Dekka'yı kaybettiğini anlattı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve gazetecileri hedef almasını şiddetle kınadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında “Genel Sekreter, İsrail'in bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazeteciler de bulunuyor.” dedi.

Bu son korkunç ölümlerin, sağlık personeli ve gazetecilerin çatışmanın ortasında hayati önem taşıyan görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne serdiğini belirten Dujarric, “Genel Sekreter, sağlık personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere her zaman saygı gösterilmesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyor.” diye devam etti.

Dujarric, Genel Sekreter'in bu öldürmelerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu tekrarlayarak, “Genel Sekreter, ayrıca derhal ve kalıcı bir ateşkes, Gazze genelinde sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyor.” ifadelerini kullandı.

“Hesap verebilir olmaları gerekecek”

Bir gazetecinin, İsrail’in son 22 ayda onlarca gazeteciyi öldürdüğü ve Guterres’in hesap verilebilirlik konusunda bu defa ne yapmayı düşündüğü sorusunu Dujarric, Genel Sekreter'in uluslararası bir soruşturma başlatma yetkisine sahip olmadığı şeklinde yanıtladı.

Dujarric, "Ancak hesap verebilir olmaları gerekecek. Ayrıca İsrail'in, BM’deki değişik kurumlar tarafından kurulan çeşitli mekanizmalarla işbirliği yaparak şeffaf ve hesap verebilir olmalarını sağlamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Genel Sekreter'in, Genel Kurul’un kendisine Gazze'ye bağımsız olarak bir koruma gücü gönderme yetkisi vermesini destekleyip desteklemediği hakkındaki bir soruya da Dujarric, "Guterres'in Gazze’de çatışmayı sonlandıracak, insani yardımların ulaşmasını sağlayacak, tüm rehinelerin serbest bırakılarak, Filistin'de iki devletli çözüm yoluna geri dönmeye yardımcı olacak her girişimi desteklediği" cevabını verdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi sorumlusu Lahbib'den İsrail'in gazetecileri öldürmesine tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Saldırılar sırasında gazeteciler de dahil olmak üzere birçok sivilin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Lahbib, "Sağlık görevlileri ve kurtarma görevlileri de öldürüldü. Hepsi görevlerini yapıyordu." diye konuştu.

Lahbib, "İsrail'i, Gazze'de olup biteni dünyaya duyurmaya çalışanları öldürme uygulamasına bir kez daha son vermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

3 Mayıs'taki Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde AB Delegasyonu tarafından hazırlanan bir videoda yer alan ve bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın fotoğrafını paylaşan Lahbib, "Gazeteciler, doktorlar ve kurtarma görevlileri her zaman korunmalıdır." vurgusunu yaptı.

BM Sözcüsü Cherevko, İsrail'in Nasır Hastanesi'ni hedef almasını "korkunç" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının, "kesinlikle korkunç" olduğuna vurgu yapan Cherevko, sabah saatlerinde birden fazla saldırının olduğunu duyduklarını söyledi.

Cherevko, "(Saldırıya ilişkin) Ekranlara yansıyan görüntüler akla mantığa sığmıyor. Bu, bir sağlık tesisine yapılan bir diğer saldırı." dedi.

Nasır Hastanesi'nin, neredeyse iki yıldır devam eden savaş boyunca buna benzer birçok saldırıya maruz kaldığını dile getiren Cherevko, "Daha birkaç gün önce oradaydım, durumu inceliyor ve ne kadar bunaldıklarını biliyordum. Çok sayıda hasta görüyoruz, başa çıkmak zorunda kaldıkları farklı toplu ölüm olayları var. Olan biteni gerçekten akıl almaz buluyorum." ifadelerini kullandı.

BM Raportörü Albanese'den, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef almasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Saldırı neticesinde görev başındaki kurtarma ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Albanese, "Gazze'de bu tür sahneler her an yaşanıyor. Bunlar çoğu zaman görülmeden ve büyük oranda belgelenmeden yaşanıyor. Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması, İsrail'e yönelik silah ambargosu ve yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

Saldırıda ölen gazeteciye ait kameranın bulunduğu bir paylaşımı alıntılayan Albanese, "Bu kamera, bir gün İsrail'in Gazze'deki soykırımının sayısız kurbanının anısına inşa edilen Soykırım Anıtı'nda sergilenmeli." ifadelerini kullandı.

Albanese, "Cesur Filistinli meslektaşlarının soykırımı belgelerken katledilmesine tepki göstermeyen tüm gazetecilere yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli

Shamdasani, AA muhabirinin "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 gazeteci ve bir itfaiyeci dahil 15 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu saldırıya yönelik tepkiniz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli." ifadelerini kullanan Shamdasani, İsrailli yetkililerin, yaşanan savaş ve kıtlık ortamında uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişlerine izin vermemeye devam ettiğini bildirdi.

Shamdasani, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 247 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu gazeteciler, uluslararası toplumun gözleri ve kulakları, onların korunmaları gerekir. Onların ve sayısız diğer sivilin öldürülmesi bağımsız olarak araştırılmalı, derhal soruşturulmalı ve adalet sağlanmalı. Gazeteciler hedef değildir. Hastaneler hedef değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.