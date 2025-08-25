"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ

Vatandaş, dökülenleri topluyor

25 Ağustos 2025, Pazartesi 09:28
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde birçok vatandaş semt pazarına fiyatların ucuzladığı akşam saatlerinde gidiyor.

Bir vatandaş “Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum, dökülenleri” derken; başka bir vatandaş ise “Üçüncü sınıf, ikinci sınıf meyve sebze alıyorum. Birinci kaliteyi zenginler alıp yiyor, garibanlar da ikinci sınıf yer” ifadesini kullandı. Bir emekli vatandaş “Pazara akşamüstü ucuzluyor diye geliyorum, domates 40 liraydı 20 liraya düşmüş. Hep akşam pazarına gelirim” dedi. Bir başka vatandaş “Akşam pazarı olduğu için uygun, akşamı bekliyoruz. Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum dökülenleri. Sağ olsun tanıdıklar oluyor onlardan falan alıp yiyorum yoksa yemiyorum” dedi.

Osmaniye - Anka

