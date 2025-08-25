Vatandaş, dökülenleri topluyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde birçok vatandaş semt pazarına fiyatların ucuzladığı akşam saatlerinde gidiyor.

Bir vatandaş “Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum, dökülenleri” derken; başka bir vatandaş ise “Üçüncü sınıf, ikinci sınıf meyve sebze alıyorum. Birinci kaliteyi zenginler alıp yiyor, garibanlar da ikinci sınıf yer” ifadesini kullandı. Bir emekli vatandaş “Pazara akşamüstü ucuzluyor diye geliyorum, domates 40 liraydı 20 liraya düşmüş. Hep akşam pazarına gelirim” dedi. Bir başka vatandaş “Akşam pazarı olduğu için uygun, akşamı bekliyoruz. Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum dökülenleri. Sağ olsun tanıdıklar oluyor onlardan falan alıp yiyorum yoksa yemiyorum” dedi.

Osmaniye - Anka