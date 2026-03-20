Guterres: ABD ve İsrail, sivillere büyük acılar yaşatan bu savaşı sona erdirmeli!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'e "kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi oluşturan savaşı" sona erdirme çağrısında bulundu.

Guterres ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki AB Liderleri Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen gelişmelerin özellikle en az gelişmiş ülkeler açısından trajik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Guterres, "ABD ve İsrail'in kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi oluşturan savaşı sona erdirme zamanı çoktan gelmiştir." dedi.

Guterres, İran'a da "komşularınıza saldırmayı durdurun" mesajı vererek bu ülkelerin hiçbir zaman çatışmaya taraf olmadığına dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyinin de saldırıların durmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep ettiğini anımsatan Guterres, Boğazın uzun süre kapalı kalmasının bu çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan dünyanın farklı yerlerindeki insanlar için büyük acılara yol açacağını söyledi.

Guterres, "Artık gücün hukuku değil, hukukun gücü hakim olmalıdır. Artık savaş değil, diplomasinin üstün gelmesinin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok"

AB Konseyi Başkanı Costa da BM'nin uluslararası düzenin temel kurumlarından biri olduğunu ve içinde bulunulan bu son derece çalkantılı dönemde her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflılığın desteklenmesi ve BM'nin faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hayati nitelikte olduğunun altını çizen Costa, "Birçok uluslararası aktör bu düzeni sorgulamaktadır. Ancak yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok." dedi.

Costa, bu nedenle uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve BM'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.