"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Guterres: ABD ve İsrail, sivillere büyük acılar yaşatan bu savaşı sona erdirmeli!

20 Mart 2026, Cuma 00:17
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'e "kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi oluşturan savaşı" sona erdirme çağrısında bulundu.

Guterres ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki AB Liderleri Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen gelişmelerin özellikle en az gelişmiş ülkeler açısından trajik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Guterres, "ABD ve İsrail'in kontrolden çıkma riski taşıyan, sivillere büyük acılar yaşatan ve küresel ekonomi üzerinde yayılma etkisi oluşturan savaşı sona erdirme zamanı çoktan gelmiştir." dedi.

Guterres, İran'a da "komşularınıza saldırmayı durdurun" mesajı vererek bu ülkelerin hiçbir zaman çatışmaya taraf olmadığına dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyinin de saldırıların durmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep ettiğini anımsatan Guterres, Boğazın uzun süre kapalı kalmasının bu çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan dünyanın farklı yerlerindeki insanlar için büyük acılara yol açacağını söyledi.

Guterres, "Artık gücün hukuku değil, hukukun gücü hakim olmalıdır. Artık savaş değil, diplomasinin üstün gelmesinin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok"

AB Konseyi Başkanı Costa da BM'nin uluslararası düzenin temel kurumlarından biri olduğunu ve içinde bulunulan bu son derece çalkantılı dönemde her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflılığın desteklenmesi ve BM'nin faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hayati nitelikte olduğunun altını çizen Costa, "Birçok uluslararası aktör bu düzeni sorgulamaktadır. Ancak yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok." dedi.

Costa, bu nedenle uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve BM'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Guterres: ABD ve İsrail, sivillere büyük acılar yaşatan bu savaşı sona erdirmeli!
    Genel

    Danimarka, Grönland için ciddi savaş hazırlıkları yapmış
    Genel

    Bayram namazı saatleri
    Genel

    "Bu sıradan bir savaş değil"
    Genel

    We wish you all a very happy and peaceful Eid

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.