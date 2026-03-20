"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Danimarka, Grönland için ciddi savaş hazırlıkları yapmış

20 Mart 2026, Cuma 00:53
Danimarka'nın, asker gönderdiği Grönland'da patlayıcı maddeden kan bankasına kadar ciddi savaş hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, Danimarka ve Avrupa'daki kaynaklarına dayandırdığı raporunda, Trump'ın, Grönland'ı almaya yönelik "tehditlerinin" arttığı dönemde, Ada'ya gönderilen Danimarka askerlerinin yaptığı savaş hazırlıklarını anlattı.

Danimarkalı askerlerin, ocak ayında Grönland'a geldiğine işaret edilen raporda, ABD'nin olası bir askeri müdahalesinde savaş uçaklarının inişini engellemek için başkent Nuuk dahil olmak üzere diğer yerlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı madde bulundurulduğu belirtildi.

Raporda, olası bir savaş durumunda, yaralı askerler için kan bankasının da kurulduğu ifade edilirken, ocak ayındaki saldırı endişesi nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı vurgulandı.

Grönland'daki gerginliğin ocak ayında ciddi bir seviyeye ulaştığına dikkati çekilen raporda, Danimarka ve Avrupa'nın müttefikini savunma konusunu ciddiye aldıkları ifade edildi.

Raporda, Trump'ın Grönland baskısının sona ermeyeceği kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen Fransız bir yetkili, Avrupa'nın Grönland'daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka'nın gerginliği tırmandırmamak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Alman bir yetkili de "ABD, NATO askerlerinin de bulunduğu bir ortamda Grönland'a saldırsaydı, o zaman inandığımız her şeye büyük bir soru işareti koymak zorunda kalırdık." ifadesini kullandı.

Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Guterres: ABD ve İsrail, sivillere büyük acılar yaşatan bu savaşı sona erdirmeli!
    Genel

    Danimarka, Grönland için ciddi savaş hazırlıkları yapmış
    Genel

    Bayram namazı saatleri
    Genel

    "Bu sıradan bir savaş değil"
    Genel

    We wish you all a very happy and peaceful Eid

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.