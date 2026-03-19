"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulması kabul edilemez

19 Mart 2026, Perşembe 14:29
Sivil toplum kuruluşları tarafından işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'da 19 gündür uyguladığı ibadet ve namaz yasağı sebebiyle basın açıklaması düzenlendi. Teravih namazının ardından Fatih Camii avlusunda gerçekleşen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Genç İHH Başkanı Mücahid Çankaya, savaşların en kanlı anında bile ibadethanelerin dokunulmazlığı olan mukaddes mekanlar olduğunun altını çizdi.

Çankaya, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden Cenevre Sözleşmeleri’ne kadar tüm uluslararası metinler şunu açıkça taahhüt eder: Her birey, ibadet etme ve dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir" dedi.

“Böyle bir kapatma 1967’den bu yana ilk kez yaşanıyor”

Tam 19 gündür İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın kapılarının Müslümanlara kapatıldığını belirten Çankaya, "Kudüs Valiliği ve Filistinli yetkililerin de vurguladığı üzere, bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir kapatma dalgası 1967’den bu yana ilk kez yaşanmakta ve son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulması, namaz kılanların darp edilmesi ve Harem-i Şerif’in postallarla çiğnenmesi; sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir. İbadeti yasaklayarak bir halkın ruhunu hapsetmeye çalışan bu girişim, insanlık tarihinin sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ ASYA - İSTANBUL

