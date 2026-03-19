Beşiktaş milli araya Kasımpaşa galibiyetiyle girdi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Beşiktaş, milli araya 3 puanla girdi.

9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.

22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.

45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

53. dakikada Kasımpaşa, penaltı kazandı. Beşiktaş yarı sahasının ortalarından kullanılan frikikte Arous, Murillo'nun ayakla yaptığı müdahale sonundan ceza sahası içinde yer kalırken hakem Batuhan Kolak, beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada Benedyczak'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci Ersin Destanoğlu, ayrı köşelere gitti: 2-1.

79. dakikada Beşiktaş, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün başlattığı atakta Rashica, aldığı pasla soldan ceza sahasına girdi. Oyuncunun sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Cengiz Ünder altıpasın gerisinde tamamlamak istedi ancak kaleci Gianniotis'in omzuna çarpan top kornere gitti.

81. dakikada Olaitan'ın soldan ceza sahası içine ortasında Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cengiz'in top yere değmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını bir kez daha engelledi.

90+5. dakikada sağdan Cafu'nun kullandığı frikikte altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Kupaları'na katılma hedefinde en yakın rakibi RAMS Başakşehir'le puan farkını 9'a yükseltti.

Beşiktaş, rakibini 5 maç sonra yendi

Kasımpaşa ile ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen Beşiktaş, 3 puan hasretine son verdi.

Geride kalan 5 maçta Kasımpaşa karşısında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, son galibiyetini 2022-2023 sezonunda lacivert-beyazlıları 5-2 mağlup ederek elde etmişti.

2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa deplasmanında oynanan müsabaka da 1-1 sona ermişti.

Oh, 3 maç sonra fileleri havalandırdı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyaz formayla çıktığı ilk 3 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri üstüne çeken Güney Koreli oyuncu, daha sonra görev aldığı 3 karşılaşmayı boş geçti.

Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında takımına gol katkısı sunamayan Oh, 11. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topu ağlara göndererek suskunluğuna son verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atan Oh, Beşiktaş formasıyla 5. golünü kaydetti.

Orkun'dan şık gol

Ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamayan Orkun Kökçü, ikinci yarıdaki yükselen performansını Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.

Oh'un attığı golün pasını veren siyah-beyazlıların kaptanı, ilk yarının son uzatma dakikasında Murillo'nun ortasında şık bir dokunuşla topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

Geçen hafta Gençlerbirliği'ne serbest vuruştan attığı golle adından söz ettiren Orkun, Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında üst üste 4 hafta gol kaydettikten sonra Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında kaydettiği gollerle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Beşiktaşlı futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Ndidi ceza sınırına geldi

Karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gören Wilfred Ndidi, sarı kart ceza sınırına geldi.

Eyüpspor ve Göztepe maçlarında gördüğü kartların ardından Kasımpaşa müsabakasında da üçüncü sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Cengiz Ünder net fırsatları kaçırdı

Beşiktaş'ta 71. dakikada Kristjan Asllani'nin yerine oyuna giren Cengiz Ünder 10 dakika içinde iki net fırsattan yararlanamadı.

79. dakikada Rashica'nın sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu altıpas önünde tamamlayan Cengiz'in vuruşunda top kalecinin omzuna çarptı.

2 dakika sonra gelişen atakta Olaitan'ın pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Cengiz, sol ayağının içiyle meşin yuvarlağa vurdu ancak Kasımpaşa kalecisi bu pozisyonda da gole izin vermedi.

10 sarı kart çıktı

Maçın hakemi Batuhan Kolak 90 dakikada 10 kere sarı kartına başvurdu.

İlk kartını 12. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Cafu'ya çıkaran hakem Batuhan Kolak'ın kartlarından iki takımın teknik direktörü de nasibini aldı.

Batuhan Kolak, Kasımpaşa'ya 6, Beşiktaş'a ise 4 sarı kart gösterdi.

Sergen Yalçın: Oyuncularım 2 maçta da iyi performans gösterdi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, derbi mağlubiyeti sonrasında kısa sürede toparlandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Milli maç arasından önce kazanmak önemliydi. Derbi mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay olmuyor. Oyuncularım 2 maçta da iyi performans gösterdi. Bugün erken gol bulduk. Skor sıkıntılı görünse de oyuna baktığımızda rakibin pozisyonu yok. İkinci yarı 3-4 net pozisyon yakaladık. Orada da kaleci şanslıydı. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Ligde bir hedefleri kalmayan Yalçın, "Derbiden sonra artık ligde hedef koymamız zor. Eğer derbiyi kazansaydık, ilk üç içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimlerinden bu sezon şikayetçi olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Maalesef işler pek iç açıcı değil hakem yönetimi konusunda. Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması... Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili. Beşiktaş camiası olarak bu konudan dertliyiz. önümüzdeki sene umarım böyle olmaz. Bizim bir geleceğimiz planlarımız var. Onlar için bu işi yapıyoruz. Hakem arkadaşlara güvenimiz tam olsun, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra ciddi problemlerle karşılaştıklarını söyleyen Yalçın, "Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak. Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz. Kulübü ekonomik olarak zor duruma düşürmek istemiyoruz. En doğru şekilde doğru oyuncu ve doğru rakamı yan yana getirmeye çalışıyoruz. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır. Bizim çalışan ekibimiz bu yüzdenin çok üzerinde." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu: İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkarabilirdik

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, basit goller yediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Oyuncularım mücadele ettiler. Karşımızda 2026 sonrasında üçüncü bölgede en çok pozisyon üreten, şut çeken, 6-7 oyuncuyla hücum eden takımına karşı basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyuncularım oyuna tutunmaya çalıştılar, mücadele ettiler. Kamil'in sakatlanması düzenimizi bozdu. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. 2026 yılının en önemli performansını gösteren takım. İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkarabilirdik. Ders çıkarmamız lazım." diye konuştu.

'Elimizdeki gücü en iyi şekilde kullanmak durumundayız'

Bu akşam 1 puanla ayrılabileceklerini söyleyen Belözoğlu şunları aktardı:

"Beşiktaş karşısında devamlı üçüncü bölgede oynayamazsınız. Bizim beklediğimizin dışında pozisyona girmeden gol buldular. İkinci gol irdelenmesi gereken bir gol. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığımız bir gol. Bu goller çalıştığımız konular olduğu için beni rahatsız ediyor. Dersimizi iyi çalışmıştık. Beşiktaş'ı geriye itecek çıkışlarımız oldu. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi. Buradan en kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Konumumuz gereği elimizdeki gücü en iyi şekilde kullanmak durumundayız. Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor, kuyudan çıksak bize yeter. Benim oyuncularım gösterdiklerimi yapmaya çalıştılar. Bütün maçlarda ellerinden geleni göstermeye gayret ettiler." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, ligde kalma barajı ile ilgili olarak, "35 puanın altının garanti olduğunu düşünmüyorum." dedi.