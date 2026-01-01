"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Guterres, İsrail'in UNRWA kararlarını kınadı

01 Ocak 2026, Perşembe 13:10
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisi'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen yasa kapsamında aldığı kararları kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail Meclisi'nin 29 Aralık 2025 tarihinde UNRWA Operasyonlarını Durdurma Yasası'nda yaptığı değişiklikleri kınamaktadır. Bu değişiklikler, UNRWA'nın faaliyetlerini ve görevlendirilmiş faaliyetlerini yürütme yeteneğini daha da engellemeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yasa ve değişikliklerin UNRWA'nın statüsü ve uluslararası hukuk çerçevesiyle tutarsız olduğu ve derhal yürürlükten kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada, UNRWA'nın, BM'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Genel Sekreterin, Gazze'de ve bölgenin diğer yerlerinde Filistin halkına hizmet etmede vazgeçilmez bir rol oynayan UNRWA'ya olan güçlü desteğini yinelediği ifade edilerek, İsrail'e BM Şartı ve BM Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

İsrail ordu radyosu, İsrail Meclisi'nin UNRWA ofislerine elektrik ve suyun kesilmesini öngören yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamayla kabul ettiğini duyurmuştu.

İsrail yasalarına göre, bir tasarının yasalaşabilmesi için Mecliste üç ayrı oylamadan geçmesi gerekiyor.

Öte yandan İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

İsrail, UNRWA çalışanlarının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimleri ve askeri noktalara yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"na katıldığını öne sürerken, UNRWA bu iddiaları reddediyor. BM ise Ajansın tarafsızlık taahhüdünü teyit ettiğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Onlarca kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı - OHAL ilan edildi

    Guterres, İsrail'in UNRWA kararlarını kınadı

    Bahis soruşturmalarının gölgesinde ara transfer dönemi yarın başlıyor

    Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı

    Müslümanlar, İngiltere’nin en cömert topluluğu oldu

    New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

    Belçika Başbakanı: 10 yıl zorlu geçecek

    ABD, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere saldırdı

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü var

    Japonya-Iwate açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu

    Artvin'de çığ altında kalan 3 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı

    10 ülkeden İsrail’e çağrı: İnsanî yardım kısıtlamalarını kaldır

    Çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar

    İsrail yalanı

    Uygur bölgesinde selâm yasağı

    Yap - İşlet - Devret, devlete ödet

    Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki gemi silah taşıyor

    Almanya’da banka soygunu: 30 milyon avro çalındı

    İsrail ordusunda 2025 yılında 21 asker intihar etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
    Genel

    ABD, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere saldırdı
    Genel

    Müslümanlar, İngiltere’nin en cömert topluluğu oldu
    Genel

    Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı
    Genel

    Guterres, İsrail'in UNRWA kararlarını kınadı
    Genel

    Bahis soruşturmalarının gölgesinde ara transfer dönemi yarın başlıyor
    Genel

    Belçika Başbakanı: 10 yıl zorlu geçecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.