Hindistan'da fırtına, yağış ve yıldırım alarmı: 47 kişi öldü!

Hindistan'ın orta ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve yıldırım isabet etmesi nedeniyle 47 kişinin öldüğü bildirildi.

Hint yetkililer, Rajasthan eyaletinde etkili olan fırtına ve yıldırım isabet etmesi sonucu en az 24 kişinin öldüğünüi belirtti. Madhya Pradeş eyaleti Başbakanı Kamal Nath, eyalette şiddetli yağış ve fırtınada 10 kişinin öldüğünü söyledi. The Press Trust of India haber ajansına göre, Gujarat ve Maharaştra eyaletlerinde meydana gelen fırtınada da 13 kişi öldü. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, fırtınada ölenlerle ilgili büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Modi, durumun yakından takip edildiğini vurguladı. AA

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