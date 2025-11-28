"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2025 CUMA

Hong Kong'daki büyük yangında ölü sayısı 83'e yükseldi - 5. seviye alarm verilirken 3 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2025, Cuma
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında ölenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Hong Kong İtfaiyesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 83 kişinin öldüğünü, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığını belirtti.

Dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemelerin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 31 katlı 7 apartmanın 3'ündeki yangın kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları yaklaşık 36 saattir sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin, şimdiye kadar siteden aldıkları 341 yardım çağrısından 50'sine cevap veremediği kaydedildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlularının, olayda ağır ihmalinin bulunduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda can kaybına yol açtığına dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang da ilk incelemelere göre yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğuna, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyip kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." açıklamasında bulundu.

Öğle saatinde olması büyük can kaybını önledi

Görgü tanıkları, yangının öğle saatlerinde çıkmasının, çalışanların evlerinde olmamasının ve kaçabilecek durumdakilerin evlerinden ayrılmasının can kaybının artmasını engellediğini dile getirdi.

Açıklama yapan Samuel Chan, "Bunun gece olduğunu düşünmek dahi istemiyorum, bakın yangın hala devam ediyor. Yangın sırasında böyle çok katlı bir apartmanın üst katlarında olduğunuzu düşünün, kurtulma şansınız çok az olurdu." ifadelerini kullandı.

Chan, itfaiye ekipleri henüz binalara girmediklerinden can kaybının artmasının beklendiğini, ölenlerin büyük bölümünün yangının çıktığı saatte evlerindeki yaşlılar olması ihtimalinin yüksek bulunduğu yorumunu yaptı.

5. seviye alarm verildi

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 kişinin sığındığını belirtti.

Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracı ile 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Şi'den başsağlığı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayda ölenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dileyerek, Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisine yerel hükümete yangınla mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.

Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

