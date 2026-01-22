İspanya Kralı 6. Felipe, ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, iki ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğinin 40. yılını kutlamak için AP Genel Kurulu’nda düzenlenen oturumda konuştu.

Dünyanın geçtiği bu karanlık zamanlarda, Avrupa fikri ve düşüncesinin hiç olmadığı kadar gerekli olduğunun altını çizen Felipe, Avrupa’nın, aklın ve sağduyunun arayışını temsil ettiğini dile getirdi. Felipe, “Bu dönemler bize çok sık şunu hatırlatıyor. İlkesiz güç, barbarlığa eşittir. Öte yandan, arkasında eylem olmayan ilkeler ise hayal kırıklığına ve yılgınlığa yol açar. Buna izin vermemeliyiz” diye konuştu. Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa da “Hiç kimse dünyayı zorla geçmişin yarım kürelerine göre yeniden şekillendiremez. Hiç kimse kendi yarım küresini kontrol edebileceğini de düşünemez. Küresel sıkıntıları tek başına kimse çözemez. 21. yüzyılda bunu yapmaya kalkışan herkes, geçmişte olduğu gibi başarısızlığa mahkumdur” değerlendirmesinde bulundu.