İnsanlar ‘eski normal’i istemiyor

Çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan anketler, insanların, ‘normal’ diye pazarlanan hayata dönmek istemediklerini gösteriyor.

İnsanlar artık çevreyi önemseyen ve yıkıcı olmayan bir hayat talep ediyorlar. Duvar’ın haberine göre, BritainThinks adlı kuruluş tarafından yapılan bir araştırma, insanların yalnızca yüzde 12’sinin hayatın ‘eskisi gibi’ olmasını istediğini ortaya koydu. Bakım hizmetleri veren Bright Horizons kurumu tarafından yapılan bir ankette, insanların yalnızca yüzde 13’ü karantinadan önceki şartlarda çalışmaya dönmek istediğini dile getirdi. YouGov tarafından yapılan bir araştırma, insanların yalnızca yüzde altısının salgından önceki ekonomik sistemin aynısını istediğini ortaya koydu. Aynı anket kuruluşlarının nisan ayında gerçekleştirdiği bir başka araştırmada, katılımcıların yalnızca yüzde dokuzunun ‘normale’ dönmek istediği tespit edildi.

Eskisi gibi devam edemeyiz

İşler her zamanki gibi devam ettiğinde, her yıl Covid-19’dan daha fazla insanı öldüren ve virüsün etkilerini şiddetlendiren hava kirliliği de devam ediyor. İklimsel çöküş ve hava kirliliği, daha geniş bir ‘disbiyozis’in iki yüzüdür. Disbiyozis, ekosistemlerin çözülmesi anlamına gelir. Tüketimin sürekli genişlemesini gerektiren ‘normalliğin’ birikerek artan etkisi sebebiyle şok edici bir hızda çöküyorlar. Bu ay, her yıl 10 milyar dolarlık altın ve platin gibi değerli metallerin elektronik atık şeklinde on milyonlarca ton daha önemsiz malzemelere gömülü biçimde çöpe atılıyor. Dünyanın elektronik atık üretimi her yıl yüzde dört oranında artıyor. Bu durum, ‘planlanmış eskime’ adı verilen başka bir tuhaf kural tarafından yönlendiriliyor.