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28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İnsanlığa çağrı: İdamları durdurun

27 Haziran 2021, Pazar 23:17
Mısır’da tasdik edilecek idamlar için “acil” çağrı yapılarak, “Masum insanların infaz edilmesine karşı tüm insanlık vicdani bir duruş koymalıdır” denildi.

Mısır’da idam cezalarının durdurulması için yapılan çağrıda, “Bu mektup/çağrı, masum insanların göz göre göre, dünya seyrederken infaz edilmesine karşı bütün insanlığın vicdanî bir duruşla karşı koyması çağrısıdır” denildi. Independent’deki habere göre Mısır’da 2013’de yaşanan darbeden sonra yargılanan ve aralarında Muhammed Biltaci ve Ossama Yasin’in de bulunduğu 12 kişiye verilen idam cezalarının durdurulması için kamuoyuna ve STK’lara çağrı yapıldı. Biltaci ve Yassin ailesinin, Avukat Gülden Sönmez aracılığıyla yayımladığı mektupta, “Bu mektup/çağrı, hukuksuz bir şekilde idam cezası verilen, işkence ve kötü muamele ile tutulan eski Mısır parlamenteri, siyasetçi, insan hakları savunucusu Dr. Muhammed Biltaci ve eski Mısır Gençlik Bakanı  Dr. Ossama Yasin’in ailelerinin, tarafınıza seslenişi olarak kaleme alınmıştır. Dr. Muhamed Biltaci ve Dr. Ossama Yasin aynı davada aralarında avukat, bilim insanı ve mühendislerin de olduğu diğer 10 kişi ile birlikte, her an infaz edilebilecek şekilde ölümle karşı karşıya olduğundan, bu sesleniş hayatî ve âcildir” denildi.

Bu korkunç zulmü bütün dünyaya anlatalım

Mektupta Mısır’da yaşnan darbe sonrası binlerce kişinin tutuklandığı ve işkence gördüğü vurgulanarak, 12 kişiyle birlikte yüzlerce kişinin daha idam kararlarının onandığı ve onlarında infaz edilmekle karşı karşıya olduğu belirtildi. İdam kararlarının 2 gün sonra onaylabileceğinin ve bu sebeple infazların her an gerçekleştirilebileceğinin hatırlatıldığı mektupta şunlar kaydedildi: 14 Haziran 2021 tarihinde Mısır Temyiz Mahkemesi Dr. Muhammed Biltaci, Dr. Ossama Yasin’in de  aralarında olduğu 12 idam kararını onayladı. Bu kararlar, uydurma iddia ve dosyalar, asılsız uydurulmuş deliller, işkence ile yazılmış ifadeler, savunma hakkı imkânı olmadan, Sisi rejiminin emir komuta zincirindeki yargıçlar tarafından alınmıştır. 14 Haziran 2021’de verilen onay ile bütün hukukî süreçler bitmiş ve nihaî karar için, kararlar Sisi’ye ulaştırılmıştır. 14 gün içinde karar verme yetkisi olan Sisi de bu karara her an ve en son 28 Haziran 2021 tarihinde onay verirse idamlar her an infaz edilecektir. 

Bu mektup/çağrı, masum insanların göz göre göre, dünya seyrederken infaz edilmesine karşı bütün insanlığın vicdanî bir duruşla karşı koyması çağrısıdır. Lütfen bu idamların önlenmesi için destek verin. Bu korkunç zulmü bütün dünyaya anlatalım ve uluslar arası sivil toplum dayanışması ile idamları önleyecek bir çaba ortaya koyalım. 

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