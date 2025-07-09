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9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Şehitler için Kur’ân-ı Kerîm okunacak

09 Temmuz 2025, Çarşamba
HAK-İŞ Konfederasyonu, tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından Kamu Kesimi Toplu İş sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünde sürecin tıkanması sebebiyle gerçekleştirdiği eylemler kapsamında iki gün boyunca şehitleri anma programı gerçekleştirecek.

81 İlde 8 Temmuz 2025 Salı ve 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü kamuda örgütlü olunan iş yerlerinde şehitlerini anacak. Kamuda örgütlü olunan işyerlerinde öğle molaları ve mesai bitiminde İstiklal Marşı okunacak. Şehitlerimizin aziz ruhları için Kur’ân-ı Kerîm tilaveti gerçekleştirilecek. Duaların okunmasının ardından HAK-İŞ İl Başkanları ve sendika yöneticileri tarafından açıklamalar yapılacak ve bildiri okunacak.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu, bu hafta öğle molalarında ve mesai bitimlerinde işyeri önünde oturma eylemi yapılması, üyelerin kollarına siyah kurdele takılması, yemekhane bulunan uygun işyerlerinde yemek yememe yönünde kararlar almıştı.

Adnan Solmaz - Ankara

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