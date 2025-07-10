Avrupa’da sıcaklardan ölümler 3 kat arttı

Fosil yakıt kullanımının yol açtığı iklim değişikliği, son günlerde Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasında can kaybının üç kat artmasına sebep oldu.

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) öncülüğünde hazırlanan hızlı ilişkilendirme analizinde, iklim değişikliğinin Avrupa’da son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları ve bu olayların yol açtığı can kaybına etkisi incelendi. Buna göre, 23 Haziran-2 Temmuz arasında 12 Avrupa şehrinde sıcaklığa bağlı 2 bin 300 ölümün yaklaşık 1500’ü, iklim değişikliğinin yol açtığı yüksek sıcaklıklar sebebiyle yaşandı. Böylece, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar can kaybının üç kat artmasına sebep oldu. Haber Merkezi Haber Merkezi

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