İSRAİL’İN LÜBNAN’DAKİ SİBER TERÖRÜNE TEPKİLER SÜRERKEN, UZMANLAR SALDIRIYI “21. YÜZYILDAKİ YENİ TEHDİT” OLARAK YORUMLUYOR.

Arkasında israil var

ABD’li emekli Yarbay Rich Outzen: “Lübnan’daki patlamaların arkasında İsrail’in olduğu konusunda çok az kişinin şüphesi var. 21. yüzyılda hepimizin endişe etmesi gereken yeni bir tehdit. Özellikle sipariş edilen elektronik cihazların güvenliğinin çok ciddiye alınması kesinlikle gerekli.”

İsrail durdurulmalı

Lübnanlı gazeteci Abir Bassam: “Acımadan, gözü dönmüş şekilde saldıran İsrail’in durdurulması, bunun için de ABD ve Avrupa’nın İsrail’e desteğini kesmesi gerek. Son saldırı gösteriyor ki İsrail’in çok tehlikeli teknolojilere erişimi var ve bunun engellenmesi gerek.”

***

İnsanlığa yeni tehdit

ABD’li jeopolitik uzmanı emekli Yarbay Rich Outzen, Lübnan’da bombalı çağrı cihazı ve telsiz saldırısının hacmi itibarıyla 21. yüzyılda herkesin dikkate alması gereken yeni bir tehdit türü olduğunu söyledi.

ABD’li jeopolitik uzmanı emekli Yarbay Rich Outzen, cep telefonlarına patlayıcı konulmasının yeni bir yöntem olmadığını ancak Lübnan’da gerçekleştirilen saldırının, hazırlık aşaması, kullanılan yöntem ve çoklu saldırı konsepti bakımından bir ilk olduğunu belirtti.

Outzen, bu kadar çok sayıda patlayıcının aynı anda uzaktan patlatılmasının başka devletlerin ve çok az da olsa bazı örgütlerin yapabileceği bir eylem türü olduğunu kabul etmek gerektiğini dile getirdi. ABD ordusunda muharip asker olarak Irak ve Afganistan gibi ülkelerde bulunan ve ABD Dışişleri misyonlarında askeri ateşe olarak görev yapan emekli Yarbay Outzen, “Bu ölçekte ve derinlikte bir saldırıyı kopyalamak pek çok grup için zor olsa da hassas bölgeler için, havalimanları, siyasi karargahlar ve ulusal liderler için dikkat edilmesi gereken hususlar listesine alınmalı. Kesinlikle 21. yüzyılda hepimizin endişe etmesi gereken yeni bir tehdit” dedi. Outzen, “Lübnan’daki patlamaların arkasında İsrail’in olduğu konusunda çok az kişinin şüphesi var” diye konuştu.

Sivillerin hayatı ahlaksızca hiçe sayıldı

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, İrlanda Başbakanı Simon Harris de Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılmasını, “olağanüstü derecede endişe verici durum” olarak niteledi. Harris, “Orta Doğu’nun görmesi gereken şey gerilimin tırmandırılması değil, azaltılmasıdır ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna gitmeye hazırlanırken İrlanda’nın vereceği mesaj da kesinlikle bu olacaktır” ifadesini kullandı. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılmasının sivillerin hayatının “ahlaksızca hiçe sayıldığını” gösterdiğini ve olayın arkasında İsrail’in bulunduğunun “mantıklı çıkarım” olduğunu belirtti. Bakan Martin, her şeyin İsrail’in saldırıları gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğuna işaret ettiğine dikkati çekti.

“Hizbullah mesajı” ile patlattılar

ABD’nin The New York Times (NYT) gazetesi, İsrail’in Lübnan’a saldırısı konusunda bilgilendirilen ABD’li ve diğer yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in çağrı cihazlarının içine küçük miktarlarda patlayıcı yerleştirdiği iddiasını gündeme getirdi. Çağrı cihazlarının Gold Apollo’dan sipariş edildiği iddiasının yinelendiği haberde, cihazların Lübnan’a ulaşmadan çok önce üzerlerinde oynandığı belirtildi. Buna göre, sevkiyatın içinde AR924’ün yanı sıra üç diğer Gold Apollo çağrı cihazı modeli de bulunuyordu. Buna göre, ağırlığı 30 ile 60 gram arasında değişen patlayıcı madde, her bir çağrı cihazının bataryasının hemen yanına yerleştirilmişti. İddiaya göre, patlayıcı maddenin uzaktan infilak ettirilebilmesi için cihazların içine bir tür şalter ya da anahtar da eklenmişti. Habere göre, iki yetkili, Lübnan saatiyle 15.30’da çağrı cihazlarına Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi görünen mesajların geldiğini anlattı. İddiaya göre, bu mesaj, cihazlardaki patlayıcıları da aktive etmiş oldu. Üç yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, çağrı cihazları infilak etmeden saniyeler önce ‘bip’ sesi çıkaracak şekilde programlanmıştı.

Telsizler de infilak etti

Lübnan’da ağırlıkla Hizbullah üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarının patlaması sonucu ölenlerin ve yaralananların sayısı yeni patlamalarla artıyor. Salı günü en az 12 kişinin öldüğü, 3 bine yakın yaralının olduğu ilk dalga sonrası Çarşamba günü ikinci bir patlama dalgası daha yaşandı. Çağrı cihazlarından sonra bu kez telsizlerin infilak ettiğini bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü meydana gelen patlamalarda de en az 20 kişinin öldüğünü, 450’den fazla yaralı olduğunu açıkladı. Reuters haber ajansı, patlamaların yaklaşık bir saat boyunca devam ettiğini bildirdi. Kısa sürede Lübnan genelinde hastanelere akın oldu ve tanıkların aktardıklarına göre izdiham yaşandı.

Haber Merkezi