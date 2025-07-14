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14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Suriye: Suveyda ilindeki çatışmalarda 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

14 Temmuz 2025, Pazartesi 13:28
Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Suveyda ilinde, Dürzi ve Bedevi silahlı grupların birbirlerine ait araçlara el koymasıyla başlayan çatışmalarda 30 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını bildirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suveyda ilindeki Makous Mahallesi'nde Bedevi silahlı gruplar ile Dürzi silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 30 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu gelişmelerin, bölgede resmi kurumların yokluğu ve güvenlik boşluğu ortamında yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, toplumda güvenlik endişesinin derinleştiği, sivil çağrılara rağmen şiddetin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, çatışmaların halkın güvenliğini doğrudan tehdit ettiği ve toplumsal barışa ciddi zarar verdiği ifade edilerek, olayların kontrol altına alınması için İçişleri Bakanlığı birimlerinin, Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde bölgeye müdahale ettiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, silahlı çatışmalara karışanların adli makamlara sevk edileceğini, bu tür olayların tekrarının önlenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dürzi ve Bedevi grupların birbirlerine ait araçlara el koymasıyla başlayan gerginlik ve karşılıklı suçlamalar, kısa sürede ağır silahların kullanıldığı çatışmalara dönüştü.

Suveyda Valisi Mustafa Bekkur 

Suveyda Valisi Mustafa Bekkur yaptığı yazılı açıklamada, sağduyu ve diyalog tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Bekkur, Şam-Suveyda yolunda meydana gelen silahlı saldırı, bunu takip eden adam kaçırma olayları, silahlı çatışmalar ve masum sivillere ait araçların gasp edilmesi gibi gelişmelerin kenti derinden sarstığını belirtti.

Mevcut krizi aşmanın en sağlam yolunun aklıselim ve diyalog olduğuna işaret eden Bekkur, barışçıl çözüm çabalarına açık olduklarını bildirdi. Vali Bekkur, "Bu zor süreci aşmamız için en sağlam yol olduğunu vurguluyoruz. Islah, devletin inşası ve tüm Suriyeliler için daha iyi bir yaşamın temellerini atma gayesi taşıyan herkese elimizi uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bekkur, ayrıca gerilimi düşürmek amacıyla yerel ve aşiret düzeyinde sürdürülen girişimlere destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerilimi azaltmak için yerel ve aşiret düzeyinde sarf edilen tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Devlet, vatandaşların haklarını koruma ve gasp edilen hakların iadesi konusunda taviz vermeyecektir. Aynı zamanda fitne tohumları ekmeye veya olayları çıkmaza sürüklemeye yönelik girişimlere karşı da ciddi şekilde uyarıyoruz."

AA

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