İnsanlık İttifakı Gazze için Galata’da buluştu

Filistin’deki katliama “dur” demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde miting düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Millî İrade Platformu çatısı altında “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü’ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü’nde buluştu.

Bakanlar, STK temsilcileri ve öncü isimlerin konuşmalar yaptığı alanda bazı kişiler, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eyleme katıldı.

Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 bin kişinin katıldığı bildirildi. Programda, alana kurulan kürsüden Filistinliler için dualar okundu.