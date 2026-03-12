"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2026 PERŞEMBE

İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!

12 Mart 2026, Perşembe 04:37
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir kapılarından Bab es-Sahira yakınlarında teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı.

Filistin'in Kudüs Valiliği tarafından yayımlanan bir videoda, İsrail askerlerinin namazı böldüğü ve ibadet eden Filistinlilere saldırdığı görülüyor.

 

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulduğu dönemde İsrail askerlerinin Bab es-Sahira yakınlarında teravih namazı kılan Filistinlileri kuşattığı ve namazlarını kılmalarına engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün de aynı bölgede namaz kılanlara saldırdığına dikkat çekildi.

Kudüs'teki Filistinlilerin, Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması gerektiği mesajını vermek adına, Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli yerlerde ibadet ettikleri kaydedildi.

Aksa'nın kapatılmasının 1967'den bu yana "benzeri görülmemiş bir durum" olarak nitelenen açıklamada, İsrail'in Aksa'yı kapatarak ramazan ayının son 10 gününde namaz kılınmasını ve itikafa girilmesini engellediği aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'yı açma veya kapatma yetkisi yoktur ve caminin yönetimi Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne aittir." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

AA

