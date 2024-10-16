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16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İnsanlık yoldan çıktı

16 Ekim 2024, Çarşamba 00:50
SAVE THE CHİLDREN’DAN YAPILAN AÇIKLAMADA GAZZE’DE GÜVENLİ BİR YER KALMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLEREK “BU KATLİAMI DURDURMA YETKİSİNE VE YASAL YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP OLANLAR BUNU YAPMAMAYI SEÇİYORSA, İNSANLIK YOLUNU KAYBETMİŞTİR” DENİLDİ. GAZZE’DE YAŞAYANLARIN İKİ HAFTADIR YİYECEKTEN MAHRUM KALDIĞI DA İFADE EDİLDİ.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın) Orta Doğu Bölge Direktörü Jeremy Stoner, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’de güvenli hiçbir yerin olmadığı bildirildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Orta Doğu Bölge Direktörü Stoner, “Şu anda Gazze’de gördüklerimiz, her gün çocuklara ve ailelere yönelik saldırı haberleriyle cehennemin derinliklerine benziyor. Hiçbir yer güvenli değil” değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​ Stoner, Gazze’nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden nüfusun, terk edemedikleri bu bölgede bombalardan ve kurşunlardan kaçmaya çalışırken iki haftadır yiyecekten mahrum olduğunu vurguladı. Gazze’nin güneyinde ise İsrail jetleri tarafından atılan bombaların, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okulda yangına neden olduğunu kaydeden Stoner, kurtarma ekiplerinin yanmış ve kömürleşmiş cesetler bulduğunu bildirdiklerini aktardı.

Acil uluslararası eylem şart

Save The Children yetkilisi Stoner, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bunun çocuklara karşı bir savaş olduğu hiç bu kadar açık olmamıştı. Çocukların korunması ancak sınırların ötesindekiler için risk olarak görüldüklerinde sağlanıyor. Ateşkes olmadan, bu aşılar çocukların acılarını önlemek yerine sadece ertelemektedir. Acil uluslararası eylem olmadan, Gazze Şeridi’ndeki çocuklar ve aileler bugün, yarın, bir hafta, bir ay içinde bombalar, kurşunlar, ateş, hastalık veya açlık nedeniyle ölüm cezasıyla karşı karşıya. Bazı üye devletler tarafından atılan tek etkili adım; çocukları öldürmek, hastanelerdeki ve çadırlardaki hastaları ve aileleri yakmak için kullanılan silahları göndermektir. Bu katliamı durdurma yetkisine ve yasal yükümlülüğe sahip olanlar bunu yapmamayı seçiyorsa, insanlık yolunu kaybetmiştir.”

İnsancıl hukuk Gazze’de  enkaz altında kaldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’nin kuzeyinde sivillerin sığındığı hastane ve okulların bombalandığını, insani yardım girişinin ise 7 Ekim 2023’ten bu yana “en düşük seviyede olduğunu” belirterek, “İnsancıl hukuk Gazze’nin enkazının altında kalmıştır” dedi. Borrell, basına yaptığı açıklamada, Birliğin Gazze ve Lübnan’da “derhal ateşkes” çağrısını yineledi. “Lübnan’da bir başka kırmızı çizgi daha İsrail ordusu tarafından tehlikeli şekilde aşıldı” diyen Borrell, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü’nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

AA

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