"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

İran: ABD-İsrail bağlantılı üniversiteler artık "meşru hedef"

29 Mart 2026, Pazar 11:38
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki üniversitelere saldırılarına karşılık bölgede bu iki ülkeyle bağlantılı üniversitelerin artık "meşru hedef" olduğunu duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlu yöneticilerine uyarı:" notuyla paylaşılan açıklamada, "Amerikan-Siyonist güçler, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, İran üniversitelerini defalarca bombaladı. Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle, işgalci rejimin (İsrail) tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak, meşru hedef olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki Amerikan üniversitelerinin personeline, öğrencilerine ve bu üniversitelerin çevresinde yaşayanlara kendi can güvenlikleri için üniversitelerden en az 1 kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulunularak, şöyle denildi:

"Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa, en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır. Ayrıca, üniversitelerinin daha sonra da zarar görmemesini istiyorsa, vahşi müttefik güçlerinin üniversitelere ve araştırma merkezlerine saldırmasını engellemelidir, aksi takdirde tehdit geçerliliğini koruyacak ve gerçekleştirilecektir.”

ABD ve İsrail saldırılarında, 6 Mart'ta İsfahan Teknoloji Üniversitesi, önceki gün de Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef olmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 343
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var
    Genel

    Trump ne demek istedi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pentagon endişeli
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yemen hükümeti Husileri uyardı
    Genel

    İran: ABD-İsrail bağlantılı üniversiteler artık "meşru hedef"
    Genel

    Mısır'da tasarruf önlemleri: Sokaklar karanlığa büründü
    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan bazı illere "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.