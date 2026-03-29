Trump ne demek istedi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında Türkiye’nin tutumunu överken NATO müttefiklerini yeterli destek vermemekle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik savaş tam bir ayı doldurmuşken Türkiye’yle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump, İran savaşında Türkiye’nin duruşunu tebrik ederek, “Bence Türkiye şahaneydi. Aslında harikaydı ve girmemelerini istediğimiz şeylerin dışında kaldılar” dedi. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “harika bir lider” olarak nitelendirdi.

NATO ülkelerinden şikâyet etti

Başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok Körfez ülkesinden üst düzey ismin ve yatırımcının bulunduğu salonda bu ülkelerin İran konusunda ABD’ye çok destek olduğunu vurgulayan Trump, bir kez daha NATO ülkelerinden şikâyet etti. ABD Başkanı, “Her zaman şunu söylerdim: Biz NATO’ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Eğer büyük bir kriz olursa size garanti ederim ki onlar orada olmayacaklar. Bundan dersimizi aldık. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi