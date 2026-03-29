Pentagon endişeli

ABD ordusunun İran’a yönelik saldırılarında 850’den fazla Tomahawk füzesi kullandığı ve bu hassas silâhların hızla tükenmesinin ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) bazı yetkilileri endişelendirdiği iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun İran’a yönelik saldırılarda 850’den fazla Tomahawk seyir füzesi ateşlediği, bunların çoğunun saldırıların ilk günlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Konuya yakın kaynaklar, Pentagon’un kullanılan Tomahawk sayısını takip ettiğini söyleyerek, bu kullanım hızının sadece İran’a saldırılar için değil, aynı zamanda gelecekteki askerî operasyonlar için de ne anlama geleceği üzerine odaklanıldığını belirtti. Bir yetkili, Orta Doğu’da kalan Tomahawk sayısını “endişe verici derecede düşük” olarak nitelendirdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 205

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.