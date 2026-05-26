"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı: 4 kişi öldü - "En ciddi hemzemin geçit kazalarından biri"

26 Mayıs 2026, Salı 14:07
Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde, tren ile okul servisinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Doğu Flandre'nin Buggenhout bölgesinde tren ve okul servisi sabah yerel saatle 08.08'de çarpıştı.

Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Belçikalı bir yetkili, çarpışma sonucu "birçok kişinin" öldüğünü bildirdi.

Belçika Federal Polisinden yetkili An Berger, öncelikle ölenlerin ailelerine bilgi verildiğini kaydederek okul servisinde ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı.

Berger, servisin demir yolu hattına paralel bir yol olan Kerkhofstraat'tan gelerek sola Vierhuizen yönüne döndüğünü ve o sırada kapalı olan demir yoluna geçtiğini ifade etti.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Düşüncelerim ölenler ve sevdikleriyle birlikte. Yaralılara çok sabır diliyorum. Olay yerinde hızlı müdahalede bulunan acil servislerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, servisteki 2 çocuk, sürücü ve çocuklara refakat eden bir yetişkinin öldüğünü duyurdu.

"En ciddi hemzemin geçit kazalarından biri"

Belçika demir yolu altyapı işletmecisi Infrabel yetkilisi Thomas Baeken, bariyerlerin kapalı olduğunu ve kırmızı ışığın yandığını kaydetti.

Kazanın Buggenhout'taki tren istasyonuna yaklaşık 1 kilometre kala meydana geldiğini belirten Baeken, "Yani tren zaten fren yapıyordu. Tren sürücüsü acil frene bastı ancak çarpışmayı önleyemedi." ifadelerini kullandı.

Baeken, "Bence bu, Belçika'da şimdiye kadar meydana gelen en ciddi hemzemin geçit kazalarından biri." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: Kiev'den ayrılmıyoruz

    Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle "turuncu alarm"

    Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı: 4 kişi öldü - "En ciddi hemzemin geçit kazalarından biri"

    'ABD'nin İran'la "kötü anlaşma" yapmasına izin vermeyeceğiz'

    İran: Hava sahamızı ihlal eden ABD'ye ait İHA düşürüldü

    Yapay zekâ sosyal hayatı etkiliyor

    Hacılar için Arafat günü

    Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti

    Siyaset gençlerle ilgilenmiyor

    Artık kimse güvende değil

    Netanyahu, Lübnan'a saldırıların arttırılması talimatını verdi

    Osmaniye Sumbas'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor
    Genel

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin
    Genel

    Artık kimse güvende değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti
    Genel

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun
    Genel

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et
    Genel

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.