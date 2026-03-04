İspanya Trump’ı hukuka davet etti

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya ile ticarî ilişkilerin kesilmesi yönündeki sözlerine tepki göstererek uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Hükümet kaynakları, İspanya’nın ABD dahil 195 ülke için güvenilir bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, olası adımların özel şirketlerin özerkliğine, uluslararası hukuka ve AB-ABD anlaşmalarına saygı çerçevesinde atılması gerektiğini vurguladı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin Madrid yönetiminin gerilimin azaltılmasını, müzakereyi ve uluslararası hukukun esas alınmasını savunduğunu söyledi. Trump ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde, İran’a yönelik saldırılar sırasında Endülüs’teki Moron de la Frontera ve Rota üslerinin kullanımına izin verilmediğini öne sürerek İspanya’yı eleştirmiş ve Madrid ile ticarî ilişkilerin kesilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı. AA

