"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İkili çeteden yeni gözdağı - İran: Kimse bizden itidal beklemesin

04 Mart 2026, Çarşamba 18:07
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, “(İsrail-ABD saldırılarına karşı) İran, kendini, halkını, ülkesini ve İran’ın toprak bütünlüğünü savunmada hiçbir şüphe göstermiyor. Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız. Hiç kimse İran’ın saldırganlık karşısında itidal göstermesini beklememeli” dedi.

“Uluslararası toplumun öncelikle İsrail’i kınaması gerektiğini söyleyen Bahreini, “Herkes net bir şekilde tavrını ortaya koymalı. İsrail’in bu suçları işlemesine izin vermemeli veya sessizlikleriyle İsrail’i cesaretlendirmemeliyiz. Bu ölümcül sessizlik, İsrail’i suç işlemeye devam etmeye teşvik etti” ifadelerini kullandı. 

Cenevre - aa

İki tur müzakere arasında saldırıya uğradık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un müzakerelere ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müzakereler sürerken ABD ve İsrail’in İran’a saldırdığını hatırlatan Bekayi, “İki tur müzakere arasında saldırıya uğradık” dedi. Bekayi, Witkoff’un dile getirdiği İran’ın nükleer ve füze programını sonlandırması ile bölgesel desteklerini kesmesi gibi taleplerin müzakerelerde hiç gündeme gelmediğini savunarak, bunların saldırıyı meşrulaştırmak için ortaya atılan iddialar olduğunu ifade etti. 

İstanbul - aa

Rubio: Saldırılar yoğunlaşacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in İran’da sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklamalarında saldırıların yoğunlaşacağını söyledi. Rubio, “Önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terörist rejimi parçalara ayırırken, bu saldırıların kapsamı ve yoğunluğunda gerçekten bir değişiklik olduğunu fark etmeye başlayacaksınız” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Motorin zammına iptal

    İspanya Trump’ı hukuka davet etti

    Öfke kontrolü müfredata girmeli

    İkili çeteden yeni gözdağı - İran: Kimse bizden itidal beklemesin

    Savaş Türkiye ekonomisini vurdu

    Bu tür “hatalar” kolay yapılmaz

    ABD 4 günde 2 milyar dolarlık askeri ekipman harcadı

    Sri Lanka açıklarında İran donanmasına ait gemi "imdat" çağrısı yapıp battı

    Orta Doğu’da 21 binden fazla uçuş iptal edildi

    İran'dan Türk hava sahasına yönelen mühimmat etkisiz hale getirildi - Mühimmat parçası Hatay Dörtyol'a düştü

    Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

    Okullarda şiddet önlensin

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"

    İran uzun bir savaşa hazır

    Bölgesel savaşa dönüşme riski var

    Tanju Özcan tutuklandı

    Bağdat’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı
    Genel

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı
    Genel

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor
    Genel

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam
    Genel

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"
    Genel

    İran uzun bir savaşa hazır
    Genel

    Tanju Özcan tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.