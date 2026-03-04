İkili çeteden yeni gözdağı - İran: Kimse bizden itidal beklemesin

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, “(İsrail-ABD saldırılarına karşı) İran, kendini, halkını, ülkesini ve İran’ın toprak bütünlüğünü savunmada hiçbir şüphe göstermiyor. Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız. Hiç kimse İran’ın saldırganlık karşısında itidal göstermesini beklememeli” dedi.

“Uluslararası toplumun öncelikle İsrail’i kınaması gerektiğini söyleyen Bahreini, “Herkes net bir şekilde tavrını ortaya koymalı. İsrail’in bu suçları işlemesine izin vermemeli veya sessizlikleriyle İsrail’i cesaretlendirmemeliyiz. Bu ölümcül sessizlik, İsrail’i suç işlemeye devam etmeye teşvik etti” ifadelerini kullandı. Cenevre - aa İki tur müzakere arasında saldırıya uğradık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un müzakerelere ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müzakereler sürerken ABD ve İsrail’in İran’a saldırdığını hatırlatan Bekayi, “İki tur müzakere arasında saldırıya uğradık” dedi. Bekayi, Witkoff’un dile getirdiği İran’ın nükleer ve füze programını sonlandırması ile bölgesel desteklerini kesmesi gibi taleplerin müzakerelerde hiç gündeme gelmediğini savunarak, bunların saldırıyı meşrulaştırmak için ortaya atılan iddialar olduğunu ifade etti. İstanbul - aa Rubio: Saldırılar yoğunlaşacak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in İran’da sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklamalarında saldırıların yoğunlaşacağını söyledi. Rubio, “Önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terörist rejimi parçalara ayırırken, bu saldırıların kapsamı ve yoğunluğunda gerçekten bir değişiklik olduğunu fark etmeye başlayacaksınız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 298

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.