ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail, atıklarını da Gazze Şeridi'ne boşaltıyor!

26 Ekim 2025, Pazar 23:59
İsrail medyası, İsrail ordusunun, yasa dışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlarda çöp ve inşaat atığını Gazze Şeridi'ne taşıdığını bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli özel bir şirkete ait kamyonlar, yasadışı yerleşim birimlerinden büyük miktarlardaki çöp ve inşaat atıklarını Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrolünde bulunan bölgelere taşıdı.

Gazze Şeridi'nin sınırından 200-300 metre kadar içeriye ilerleyen çöp ve inşaat atıklarıyla yüklü kamyonların, yüklerini belirlenmiş atık alanlarına değil de yol kenarlarına boşalttıkları belirtildi.

Atıkları boşaltan boş kamyonların daha sonra Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Kisufim Sınır Kapısı'ndan geçerek İsrail'e döndüğü kaydedildi.

İsrailli bir subayın ifadesine de yer verilen haberde, "saha komutanlarının kamyon sürücülerinin Gazze Şeridi'ne giriş yapmaları ve yüklerini uygun gördükleri herhangi bir noktada boşaltmaları talimatı verdiği" aktarıldı.

Haberde İsrail ordusunun konuyla ilgili bilgisi olmadığı öne sürülse de, ordudan olayı doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 16 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı belirtilmişti.

AA

