İspanya soykırım işbirlikçilerini affetmiyor

İspanya’da, İsrail’deki bir silâh üretim şirketine çelik satan İspanyol firmasının başkanı ve iki yöneticisi hakkında insanlığa karşı suçlara ve soykırıma ortak olmak suçlamalarından soruşturma açıldı.

Ulusal Mahkeme Savcısı Francisco de Jorge, Sidenor adlı bir İspanyol firmasının başkanı Jose Antonio Jainaga Gomez ve diğer iki yöneticisi hakkında, İspanya hükümetinin izni olmadan İsrail’de ağır ve hafif silâh üreten IMI System’e (eski adı İsrail Askerî Endüstrileri) çelik sattığı gerekçesiyle soruşturma açma kararı aldı.

Ulusal Mahkeme’den yapılan açıklamada, Sidenor’un İspanya hükümetinin izni olmadan yaptığı İsrail’de IMI System’e çelik satışındaki malzemenin bu ülkede silah yapımında kullanıldığı belirtildi.