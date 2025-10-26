Niğde havaalanı 29 yıldır temelde kaldı - Bekçi emekli oldu, havaalanı hâlâ yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1996 yılında temeli atılan ancak aradan geçen 29 yıla rağmen bir türlü tamamlanamayan Niğde Havaalanı konusunu Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle, yıllardır sürüncemede kalan havaalanı projesine ilişkin somut adım atılıp atılmayacağını sordu. TEMEL ATILDI, HAVAALANI HÂLÂ YOK Niğde Havaalanı’nın temelinin 1996 yılında atıldığını ancak temel olarak kaldığını söyleyen Gürer, “Bakanlar, Başbakanlar Niğde’ye geldi, söz verdi. Son üç seçimde de havaalanı için ödeneklerden söz edildi ama sonuç yok. Havaalanı için işe alınan bekçi emekli oldu. Havaalanı tabeladan başka bir şey değil; boş bir arazi olarak kaldı. Niğde’den sonra il olan farklı illere havaalanı yapılırken, Niğde için yıllardır verilen sözler havada kaldı. Niğde, üniversitesi ve gelişen sanayisiyle havaalanına gerçekten ihtiyaç duyuyor. 2026 yılı için bir ödenek ayrılacak mı, bütçede göreceğiz” dedi. Mehmet Kara - Ankara

