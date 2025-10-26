Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 6'sı çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, bazı yerlerde yangınların çıktığını vurguladı. Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını kaydetti. AA

