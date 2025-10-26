"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

26 Ekim 2025, Pazar 10:18
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 6'sı çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, bazı yerlerde yangınların çıktığını vurguladı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını kaydetti.

AA

