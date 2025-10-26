Sessizlik, hak kaybına dönüşür

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, hükümetin dış politikadaki pasif tutumunu eleştirerek “Sessizlik zamanla geri adımlara, geri adımlar kalıcı kayıplara dönüşür” uyarısında bulundu.

ANKARA - ADNAN SOLMAZ TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Altıntaş, “Parlamento egemenlik yetkisini kullanırken icranın sekretaryası hâline düşmüştür” ifadelerini kullandı. Hükümetin yasa yapma pratiğini tenkit eden Altıntaş, “Kanunları zaman zaman heybeye, zaman zaman torbaya koyup getiriyoruz; acele kanun yapma tekniği altında uyguluyoruz. Bu acelemiz niye?” diye sordu. TÜRKİYE CAYDIRICILIĞINI KAYBETTİ Altıntaş, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin caydırıcılığını kaybettiğini gösterdiğini söyledi. “Birkaç yıl önce NAVTEX ilan edilir, savaş gemileri bölgeye intikal ederdi. Bugünse sessizliği tercih ediyoruz” diyen Altıntaş, Türkiye’nin diplomatik reflekslerini kaybettiğini vurguladı. Geçen ay Ege Denizi’nde yaşanan NAVTEX uygulamasına da dikkat çeken Altıntaş, “Piri Reis Araştırma Gemimiz için 15-25 Eylül tarihleri arasında NAVTEX ilan edildi ancak gemi Alsancak Limanı’ndan hiç çıkmadı. Bu konuda kamuoyu bilgilendirilmeli” diye konuştu.

