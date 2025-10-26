"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Soruşturmaya evet, el koymaya hayır - Basın hürdür sansür edilemez

26 Ekim 2025, Pazar 16:46
BASIN MESLEK KURULUŞLARI VE SİYASîLER TELE 1'E KAYYIM ATANMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER. "BASIN HÜRDÜR" DENİLEREK GAZETECİLİĞİN SUÇ OLAMAYACAĞI DİLE GETİRİLDİ.

- HABER ALMA MİLYONLARIN HAKKIDIR - KAYYIM ATAMA FİİLÎ CEZADIR

- HUKUKÎ DEĞİL, TAMAMEN SİYÂSÎ - SESSİZLİK, HAK KAYBINA DÖNÜŞÜR

TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına kamuoyundan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1’in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına siyasetçilerden tepki geldi.

TMSF en büyük medya grubu olduğunu söyleyen Yeniyol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, “Herkes soruşturulsun sorun yok ama şirkete, mala, medyaya el koyma ülkeyi başka yere götürür! Suç ayrı mülkiyet ayrı! Suç ile mücadele ederken mülkiyet hakkını basite indirgemeyin” derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyım atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

HABER ALMA HAKKI, MİLLETİN HAKKIDIR 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!” diye tepkisini gösterirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Haber alma hakkı, milletin hakkıdır. O hakka göz dikmek, milyonların hakkına girmektir; milyonların sesini kısmaktır” diye tepkisini dile getirdi.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hukuksuz karar, tam da gün boyu yaşanan benzer hukuksuzluk haberlerinin sıralandığı ana haber bülteninde uygulandı ve yayın kesildi. Çünkü hedef haber, çünkü hedef gazetecilik. Çünkü gazetecilik suç değildir.”

KARAR HUKUKÎ DEĞİL, SİYASÎ

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Bir televizyon kanalını susturmak; masumiyet karinesini çiğnemek, bağımsız medyayı cezalandırmaktır. Bu karar hukukun değil, siyasetin hükmettiği bir düzenin göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bu karar anayasal hakların yok sayılmasıdır. Kanal yöneticisine yöneltilen dayanaksız suçlamalar gerekçe gösterilerek bir televizyon kanalını susturmak; masumiyet karinesini çiğnemek, bağımsız medyayı cezalandırmaktır. Bu karar hukukun değil, siyasetin hükmettiği bir düzenin göstergesidir” denildi.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 51
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soruşturmaya evet, el koymaya hayır - Basın hürdür sansür edilemez

    İsraillilerin yüzde 52'si Netanyahu'nun aday olmasını istemiyor

    Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi İsrail medyasını rahatsız etti

    Okulların birleştirilmesine velilerden itiraz var

    Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

    Çankırı'da içme suyunu karşılayan barajın seviyesi yüzde 17,25'e düştü

    Kontrollerinde kalan bölgeye yıkıma devam etme talimatı verdi

    Motorine büyük zam

    İran, Rusya ve Çin'den UAEA açıklaması

    'Her şeyimizi kaybettik'

    İzmir-Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu cenazesi defnedildi

    Bütçe faiz lobisine teslim

    İş dünyası da gerçekle yüzleşti

    Eski ehliyetlerin ''indirimli'' yenilenebilmesi için son günler: "Süre uzatılmayacak"

    Hamas’tan millî mutabakat çağrısı

    İstanbul'da sağanak: Fatih'te yol çöktü

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milleti fakirleştirdi

    Mutlak butlan reddedildi

    "Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kontrollerinde kalan bölgeye yıkıma devam etme talimatı verdi
    Genel

    Çankırı'da içme suyunu karşılayan barajın seviyesi yüzde 17,25'e düştü
    Genel

    Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
    Genel

    Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi İsrail medyasını rahatsız etti
    Genel

    İsraillilerin yüzde 52'si Netanyahu'nun aday olmasını istemiyor
    Genel

    Okulların birleştirilmesine velilerden itiraz var
    Genel

    Soruşturmaya evet, el koymaya hayır - Basın hürdür sansür edilemez
    Genel

    Motorine büyük zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.