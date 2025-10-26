Soruşturmaya evet, el koymaya hayır - Basın hürdür sansür edilemez

BASIN MESLEK KURULUŞLARI VE SİYASîLER TELE 1'E KAYYIM ATANMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER. "BASIN HÜRDÜR" DENİLEREK GAZETECİLİĞİN SUÇ OLAMAYACAĞI DİLE GETİRİLDİ.

- HABER ALMA MİLYONLARIN HAKKIDIR - KAYYIM ATAMA FİİLÎ CEZADIR

- HUKUKÎ DEĞİL, TAMAMEN SİYÂSÎ - SESSİZLİK, HAK KAYBINA DÖNÜŞÜR

TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına kamuoyundan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1’in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına siyasetçilerden tepki geldi.

TMSF en büyük medya grubu olduğunu söyleyen Yeniyol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, “Herkes soruşturulsun sorun yok ama şirkete, mala, medyaya el koyma ülkeyi başka yere götürür! Suç ayrı mülkiyet ayrı! Suç ile mücadele ederken mülkiyet hakkını basite indirgemeyin” derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Basın hürdür, sansür edilemez. Henüz ifade işlemleri dahi tamamlanmamışken TELE 1’e kayyım atanması, yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir ceza anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

HABER ALMA HAKKI, MİLLETİN HAKKIDIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!” diye tepkisini gösterirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Haber alma hakkı, milletin hakkıdır. O hakka göz dikmek, milyonların hakkına girmektir; milyonların sesini kısmaktır” diye tepkisini dile getirdi.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hukuksuz karar, tam da gün boyu yaşanan benzer hukuksuzluk haberlerinin sıralandığı ana haber bülteninde uygulandı ve yayın kesildi. Çünkü hedef haber, çünkü hedef gazetecilik. Çünkü gazetecilik suç değildir.”

KARAR HUKUKÎ DEĞİL, SİYASÎ

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Bir televizyon kanalını susturmak; masumiyet karinesini çiğnemek, bağımsız medyayı cezalandırmaktır. Bu karar hukukun değil, siyasetin hükmettiği bir düzenin göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bu karar anayasal hakların yok sayılmasıdır. Kanal yöneticisine yöneltilen dayanaksız suçlamalar gerekçe gösterilerek bir televizyon kanalını susturmak; masumiyet karinesini çiğnemek, bağımsız medyayı cezalandırmaktır. Bu karar hukukun değil, siyasetin hükmettiği bir düzenin göstergesidir” denildi.

ANKARA - MEHMET KARA