Okulların birleştirilmesine velilerden itiraz var

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Ahmet Hamdi Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, okulun Çayeli Anadolu Lisesi ile birleştirileceği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Vekiler adına yapılan açıklamada, velilerin onayı alınmadan böyle bir adımın atılmasının doğru olmadığı hatırlatılarak, öğrencilerin sınav sürecinde okul ortamının değiştirilmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Ayrıca kalabalık okul ortamlarının pedagojik açıdan uygun olmadığına da dikkat çekildi.

Öte yandan, öğrencilerin ve ailelerinin de sosyal medya üzerinden birlik olarak durumdan memnun olmadıklarını ve karara itiraz ettiklerini belirten paylaşımlar yaptığı görüldü.

Çayeli / Yeni Asya