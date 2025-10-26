Filistinliler topraklarını koruyacak

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı bir konseyin başkanı olan Müeyyed Şaban, Batı Şeria’da ve yasa dışı “Maale Adumim” yerleşimini “açık bir savaş ilanı” olarak nitelendirdi.

Öte yandan Filistinli gruplar ile siyasî güçlerin, Gazze Şeridi’nin yönetiminin “Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine” devredilmesi konusunda anlaştığı bildirildi. Mısır’ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin himayesinde, 23-24 Ekim tarihlerinde Kahire’de bir araya gelen Filistinli gruplar ve siyasî güçler ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride, Gazze Şeridi’nin yönetiminin Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

