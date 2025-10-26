İmamoğlu, casusluk soruşturmasında ifade verdi: İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ için tutuklama talep edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde casusluk soruşturması kapsamında ifade verdi. Casusluk soruşturmasında İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ için tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, tutuklu Necati Özkan ve Tele1 TV’ nin kurusucu Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Savcılık, İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesi için cezaevine yazı gönderdi.

Bugün ise İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ üzerine atılı siyasal casusluk suçundan tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İMAMOĞLU: HÜSEYİN GÜN’Ü S.A.’NIN YANINDA GÖRMEMLE TANIDIM

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ekrem İmamoğlu, "Merdan Yanardağ’ı gazeteci olması sebebiyle tanırım. Melih Geçek’i tahminen 12 yıldır tanırım. CHP içerisinde geçmiş dönemde görevlerde bulunmuştur. Bilgi işlem konusunda deneyimli olduğunu bilirim. Necati Özkan ise katılmış olduğum 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde siyasi kampanyalarımı yöneten ve aynı zamanda danışmanlığımı yapan kişidir. Hüseyin Gün’ü ise tanıdığımı hatırlamıyorum. Bu kişinin ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafı 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyarete ait. Kadının ismini hatırlamıyorum." dedi.

"YAPILAN YAZIŞMALARDA KASTEDİLEN KİŞİNİN BEN OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

İfadesinde “Wickr Me” uygulamasını bilmediğini ve üyeliği olmadığını söyleyen İmamoğlu, ‘Mr Mayor’, ‘İmamoğlu’, ‘Başkan’, ‘Başkan Bey’, ‘Ekrem’, ‘Ekrem Bey’, ‘Ekrem Başkan’ şeklinde geçen ifadelerle kastedilen kişinin o olup olmadığı sorusuna, "Necati Özkan ve Hüseyin Gün olduğunu iddia ettiğiniz kişiler arasında gerçekleşen yazışma içeriklerindeki kastedilen kişinin ben olup olmadığımı bilmiyorum. Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur." dedi.

HÜSEYİN GÜN İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında Hüseyin Gün'ün hem emniyet hem savcılıktaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade verdiği açıklandı.

Gün, savcılığa verdiği ifadesinde, teknoloji yatırımcısı olduğunu ve aylık 100 bin dolar gelirinin bulunduğunu beyan etti.

Zanlı Gün, 10 Haziran 2019'da manevi annesi S.A'nın yönlendirmesiyle Necati Özkan ile tanıştığını, Özkan ile 31 Mart ve 23 Haziran 2019'daki seçim süreçlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Özkan'ın, İmamoğlu'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeri olduğunu belirten Gün, ifadesinde şunları kaydetti:

"Benim 'Piiq' isimli firmam vardı. Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisi çalışanıdır. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekip ile birlikte Aaron yapardı. Osint (açık kaynak istihbaratı) programı vardır, bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında 'darkweb' gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan bana Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak sadece bilgi temini vardı, herhangi bir müdahale yapılamıyordu. Necati Özkan da bu Osint alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı."

"ELİMİZDEKİ YAZILIMLA İÇ YAZIŞMALARI GÖRÜP ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORDUK"

Şüpheli Gün, Osint programında yaptıkları kontrollerde ilk gördükleri datadan daha fazlasının olduğunu gördüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Beni Osint'e yönlendirilen Necati Özkan'dır. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'teki veriler ya hacklenme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Bu sahip olduğumuz imkanın sadece yüzde 10'udur. Biz ayrıca elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yaptığımız analizleri de ben Necati Özkan ile paylaşıyordum. Bizim şirket olarak sahip olduğumuz çok geniş yetkileri olan yazılımın mucidi Amerikan İstihbarat Servisi'nde kapalı operasyon direktörüydü. Bu programın adı 'Pq'dur. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaten istihbarattan emeklidir. Ben yaptığım analizleri Necati Özkan'a verirdim. Bunları başkana iletmesini söylerdim, o da başkana iletirdi. Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'dur. Yazışmada 'Mayor' olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. Bunun anlamı başkan demektir."

MERDAN YANARDAĞ: HÜSEYİN GÜN'DEN HİÇ PARA ALMADIM

Soruşturma kapsamında, Yanardağ, savcılığa verdiği ifadesinde, şüpheli Gün'ü S.A. isimli kadının yanında görmesiyle tanıdığını, S.A'nın Yeniköy'deki evine ziyaret etmeye gittiği zamanlarda görüştüğünü, tahmini 5-7 kez görüştüğünü söyledi.

Merdan Yanardağ, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Hüseyin Gün'den bugüne kadar hiçbir ad altında para almadım. Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Annesi olarak gördüğü S.A'nın küçük maddi yardımları olurdu. İfadesinde bahsettiği faaliyetleri ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Necati Özkan ile alakası nedir bilmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

4 İLÇEDE YASAK

İstanbul Valiliği; Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞLAYAN MEYDANI'NDA KONUŞMA YAPTI

CHP Genal Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Meydanı'nda konuşma yaptı.

Özel konuşmasında, adliyeye gelenlere teşekkür etti.

Özel, "Herkesi buraya davet edin. Bugün Çağlayan'da Saraçhane'deki gibi bir imkansızı başarıyorsunuz. Bunu tarihe kazıyorsunuz. Buna ortak olmaya İstanbul'un bütün demokratlarını davet ediyorum." dedi.

CHP'DEN VE ÖZEL'DEN TEPKİLER

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımın arkasındayım. İstanbulluları iradelerine sahip çıkmak üzere Çağlayan'a davet ediyorum." diyerek yurt dışı programını yarıda kesip Türkiye'ye döndü.

İmamoğlu ise hakkındaki suçlamaları iftira olarak değerlendirdi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma kapsamında ise şüphelilere dijital uygulamalar üzerinden seçmen verilerinin ele geçirilmesi, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması, maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmak gibi suçlamalar yöneltildi.