Petro’dan ABD’ye: Asla diz çökmeyeceğim

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisiyle birlikte eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti’yi yaptırım listesine alan ABD’ye tepki göstererek, “Asla diz çökmeyeceğim.” dedi.

Petro, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin kararını (OFAC) değerlendirdi.

“Asla diz çökmeyeceğim” diyen Petro, şu ifadeleri kullandı: “Bernie Moreno’nun tehdidi gerçekten gerçekleşti. Ben, eşim ve çocuklarım OFAC listesine alındık. Savunmamı, ABD’den Dany Kovalik adlı avukat yürütecek. On yıllar boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla etkili bir şekilde mücadele etmiş olmama rağmen, bugün kokain tüketimini durdurmak için bu kadar çaba gösterdiğimiz bir toplumun hükümeti tarafından, bana böyle bir yaptırım uygulanıyor. Tam bir paradoks; ancak bir adım bile geri atmayacağım.”