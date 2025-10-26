Motorine büyük zam

ABD’nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL’e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi.

ABD’nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından akaryakıta tarihin en büyük zammı yapıldı. 25 Ekim 2025 saat 00.01’den itibaren geçerli olan motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidildi. Motorinin yapılan zamla birlikte ortalama litre fiyatı 55-57 lira aralıklarında seyredecek. 25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel fiyatlar şöyle: İstanbul (Avrupa) : 52.34 TL/LT İstanbul (Anadolu) : 52.18 TL/LT Ankara : 53.17 TL/LT İzmir : 53.52 TL/LT İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 440

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.