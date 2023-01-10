İsrail’den yeni provokasyonlar

İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasaklarken, İsrail Meclisindeki Arap vekillerin Filistinli tutukluları ziyaretine de kısıtlama getirdi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurdu.

Bakan Ben-Gvir Twitter hesabındaki paylaşımında, “Bugün polise, herhangi bir Filistin bayrağının veya terör örgütüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti’ne karşı tahrik eden herhangi bir bayrağın dalgalanmasının yasaklanması talimatını verdim.” ifadelerini kullandı. “Tüm gücümüzle terör ve terör teşvikiyle mücadele edeceğiz” diyen aşırı sağcı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayraklarının dalgalandırılmasını yasakladı.

Ben-Gvir’in, İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filistinli mahkum Kerim Yunus’un 5 Ocak’taki tahliyesi sonrası Hayfa’daki köyü Ara’da Filistin bayrakları açılarak coşkuyla karşılanması üzerine böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

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Filistinli tutukluların ziyaretine kısıtlama

Ben-Gvir, İsrail Meclisi üyesi Arap milletvekillerinin, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaretlerine kısıtlama getirilmesi kararı da aldı. Ben-Gvir, Meclis Başkanı Amir Ohana’ya, Arap vekillerin güvenlik gerekçesiyle mahkum edilmiş kişileri ziyaretine izin veren uygulamanın iptali yönündeki kararını bildirdi. Ben-Gvir, Ohana’ya “her siyasi partiden yalnızca bir üyenin güvenlik mahkumlarını ziyaret etmesine izin veren ve ziyaretlerin uygun şekilde denetlenmesini öngören eski uygulamaya geri dönmeyi planladığını” söyledi. İsrailli Bakan, “Meclis üyelerinin güvenlik mahkûmlarıyla görüşmelerinin terör propagandasının kışkırtılmasına ve desteklenmesine yol açabileceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı. Ben-Gvir, 6 Ocak Cuma günü de İsrail’in güneyindeki Nefha Hapishanesi’ni ziyaret ederek, “Filistinli mahkumların koşullarının iyileştirilmemesi için önlemler alma” tehdidinde bulunmuştu. Bu arada, İsrail, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin işgal altındaki bölgelere kolay geçiş yapmasını sağlayan VIP kartını iptal etti.

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