Cumhuriyetçi senatörden ırkçı sözler

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Fine’ın “ana akım Müslümanların yok edilmesi gerektiği” yönündeki açıklamaları tepki çekti.

ABD’deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi’nden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, İslâm ve Filistin karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Fine’ın Kongre’de 9 Aralık’ta düzenlenen bir oturumda Müslümanları hedef alan konuşmasına tepki gösterildi. Açıklamada, Fine’nin istifa etmesi gerektiğine işaret edilip “ana akım Müslümanların yok edilmesi gerektiği” yönündeki ifadelerinin “Müslümanlara yönelik açık bir soykırım çağrısı” olduğu vurgulanarak, “Herhangi bir seçilmiş yetkilinin ‘ana akım Yahudilerin’ ya da ‘ana akım Hristiyanların’ yok edilmesi çağrısı yapması halinde, siyasî kariyeri haklı olarak sona ererdi.” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

