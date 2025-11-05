İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor! - 'Aç bırakma politikasının yeni yüzü!'

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite: "Un ve yağ girişine değil kuruyemiş, bisküvi, çikolata, cips gibi yiyeceklerin girişine izin veriliyor. Bu, aç bırakma politikasının yeni yüzü." dedi.

İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'deki "açlık kuyrukları" hâlâ devam ediyor!

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çarşı pazarda temel besinlerde ciddi bir kıtlık yaşanırken, raflar kuruyemiş, çikolata, bisküvi ve meyve suyu gibi atıştırmalık besinlerle dolup taşıyor; Filistinliler ise İsrail'in "aç bırakma" politikasını başka bir kılıfa bürüyerek sürdürdüğünü düşünüyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ilk aşamasının maddelerinden biri de Gazze'ye günlük olarak 600 tırın giriş yapmasıydı. Ancak İsrail, bu konuda ne niteliğe ne de niceliğe uydu. Tır sayısı çok cüzi miktarda kalırken, giren maddelerin de temel ihtiyaç maddelerinden oluşmadığı görüldü.

Gazze hükümetinden yetkililer, tüccarlar ve sivil halk, İsrail'in bunu kasıtlı yaptığını ve "Gazze'ye yardım girişine izin verildiği ve açlığın sona erdiği" yönünde dünyanın gözünü boyamaya çalıştığını ifade ediyor.

Aç bırakma politikasının yeni yüzü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, ateşkesle birlikte İsrail'in Gazze'ye günlük 600 yardım tırı girişine izin vereceğini düşündüklerini ancak bu sayının sadece 145 tırla sınırlı kaldığını, bunun da üzerinde anlaşılan sayının sadece yüzde 24'üne tekabül ettiğini söyledi.

Tırların içindeki ürünlerin niteliğine dair de Sevabite, "Burada da temel gıdalar yerine atıştırmalıklar ön planda. Un ve yağ girişine değil kuruyemiş, bisküvi, çikolata, cips gibi yiyeceklerin girişine izin veriliyor. Bu, aç bırakma politikasının yeni yüzü." dedi.

Tırların girişiyle ilgili anlaşma maddelerine uyması ve günlük 600 tır girişine izin vermesi için dünya ülkelerine İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunan Sevabite, her gün arabulucu ve garantör ülkelere işlenen ihlallerle ilgili rapor sunduklarını dile getirdi.

Sevabite, "Ateşkes yapılmış olmasına rağmen ben bu açıklamaları yaparken bile üstümüzde İsrail uçakları uçuyor. Ateşkes şu ana kadar 194 kere ihlal edildi." diye konuştu.

Kuşatma kasıtlı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir süper market sahibi Filistinli tüccar Fadıl Sadi Ebu Delal da giren yardım maddelerinin bisküvi, çikolata, asitli içecekler, kahve gibi vatandaşa yarar sağlamayan besinler olduğunu, temel gıda maddelerinin ise çok az miktarda girdiğini aktardı.

Bebek bezi, ilaç, un ve kızartmalık yağ gibi pek çok maddenin bulunmadığını söyleyen Ebu Delal, "Gelen yardımlar çok az ve halkın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Çünkü büyük bir göç var ve ülkede nakit para yok. İş yok, bu ülkede kimse çalışmıyor. Herkes oturuyor ve herkes göçmen." dedi.

Bunun kasıtlı yapıldığını söyleyen Ebu Delal, "Kuşatma kasıtlı, ürünlerin az miktarda girmesi kasıtlı. Bisküvi ve çikolata gibi ürünleri satın alanların sayısı da az. Büyük kısmı sadece bakıp geçiyor, almıyor çünkü fiyatları da çok yüksek." ifadesini kullandı.

Giren maddelerin yüzde 85'i sağlıksız atıştırmalık gıdalar

Gazze kentinde yıkılan bir mefruşat fabrikası sahibi Abdulhay Ebu Şemmale de savaşın başından bu yana gerçek anlamda bir kriz yaşandığından ve sanayinin tamamen durduğundan bahsetti.

Bugün ise temel meselenin vatandaşın ihtiyaçları meselesi olduğunu vurgulayan Ebu Şemmale, şunları kaydetti:

"Pazara baktığınızda, mevcut ürünlerin yüzde 85’inin temel gıdalar değil, yan ürünler olduğunu görürsünüz. Temel gıda maddeleri dediğimiz yağ, peynir, yumurta, et; bunlar çok çok az oranda giriyor. Bunlar Gazze’nin bir mahallesine bile yetmez. Özellikle de içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda.

Tabii bu durum tamamen İsrail’in kontrolünde, yani pazar ürünlerinin girişine izin veren İsrail makamları. Kaç aydır Gazze’de yumurta yok. Oysa bizim buna ihtiyacımız var, çocukların kalsiyuma ihtiyacı var. Yumurta yok, et yok, tavuk yok. Olan da çok pahalı. Herkes bunları satın alamaz."

Pazara giren ürünlerin vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünler olmadığını söyleyen Ebu Şemmale, "Bunların hepsinden vazgeçebiliriz ama temel ihtiyaçlardan vazgeçemeyiz. Yağ, gaz, temizlik malzemeleri ve ilaç temel ihtiyaçtır. Bugün bütün eczaneleri dolaşırsın ama bir tansiyon ilacı bile bulamazsın." dedi.

İsrail, "Gazze'de açlık bitti" görüntüsü vermeye çalışıyor

Gazze kentinden Aye Ebu Kamar da çocuklarına bir şeyler bulma umuduyla market alışverişine çıktığını ancak yumurta, peynir, tavuk ve et gibi temel gıdalardan hiçbirini bulamadığını ifade etti.

İsrail'in diğer ürünleri kasıtlı olarak Gazze'ye soktuğunu söyleyen Ebu Kamar, görüşünü ise şöyle savundu:

"Ben bunun da bir çeşit aç bırakma politikası olduğunu düşünüyorum. Resmi kurumlara 'Bakın, mallar giriyor, ürün var, kıtlık yok' mesajı vermeye çalışıyorlar. Oysa burada gördüğünüz ürünlerin hepsi karbonhidrat içeriyor; protein, vitamin ve mineral değil.

Çikolata ve benzeri ürünler insanların aniden ve fazla kilo almasına sebep oluyor. Böylece işgalci dünya kamuoyuna, Gazze’de açlık bitti, insanlar kilo aldı görüntüsü vermeye çalışıyor."

İnsanların bedenlerinin tamamen bitap düşmüş durumda olduğunu, vitamin ve minerallerden yoksun kaldıklarını söyleyen Ebu Kamar, tüm kurumların devreye girmesi ve Gazze halkının temel gıda maddeleri bakımından desteklenmesini istedi.