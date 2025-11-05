MHP, İmralı'ya gitmeye hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya gitmesi süreci güçlendirir. MHP bu heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya da "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" şeklinde cevap verdi. Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır." AA

