ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

03 Kasım 2025, Pazartesi 16:40
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.35'te merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor

 

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

AFAD'dan 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin."

