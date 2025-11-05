"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Süreç şeffaf olmalı

05 Kasım 2025, Çarşamba
Ruşen Çakır, hem devletin, hem de Kürtlerin çözüm sürecini konuşmaktan kaçındığını söyleyerek, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Ruşen Çakır, “Kürt hareketi çözüme hazır mı?” başlıklı Medyascope yayınında, özellikle Kürt hareketinin silâhların tamamen ortadan kalkacağı kalıcı bir çözüme ne derece hazır olduğunu sorguladı.

Ruşen Çakır, çözüm sürecinin hem devlet katında hem de Kürt hareketinde konuşulmasının istenmediği, işlerin bozulmasından korkulduğu bir ortamda dahi, bir gazeteci olarak bu süreci konuşmanın ve tartışmanın elzem olduğunu belirtti. Türk kamuoyunun Abdullah Öcalan’ın baş aktör olduğu bir süreci kabullenme zorluklarına değinen Çakır, “Bu konuda tepkiler baştan beri var. Azalıyor zamanla ama yine de çetin bir süreç olacak. Fakat bu olayın bir başka yönü var. Kürt siyasî hareketi çözüme ne derece hazır?” diye sordu.

Kürtler PKK’dan ibaret değil

Çakır, Kürt hareketini sadece Öcalan liderliğindeki PKK olarak ele almanın yetersiz olduğunu söyledi; Kandil, Irak, İran, Suriye’deki PKK çizgisindeki yapılanmalar, Avrupa ve diasporadaki Kürtler ile yasal alandaki DEM Parti gibi farklı ayakları olduğunu hatırlattı. Kürt siyasetinin sadece bu farklı ayaklardan ibaret olmadığını vurgulayan Çakır, “Başka partiler, gruplar, birtakım şahsiyetler var. Bunların bir kısmı PKK’dan kopmuş isimler, bir kısmı başından itibaren Öcalan’a ve PKK’ya karşı olmuş kişiler. Ve onların büyük bir kısmının bu sürece karşı olduğunu görüyoruz. Eleştiriyorlar ve bir tür Öcalan’ın Kürtlere ihanet ettiğini düşünüyorlar” dedi. Çakır, yıllarca silâhlı mücadele içinde olan militan ve yöneticilerin, silâh devri bittiğinde yasal siyasete ve harekete nasıl uyum sağlayacağı önemli bir soru olarak ortada durduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor! - 'Aç bırakma politikasının yeni yüzü!'

    Borsa İstanbul soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı

    ABD-Kentucky'de kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 7 kişi öldü, 11 kişi

    Trump: Tarife davası "ölüm kalım meselesi"

    Hac kurası heyecanı

    Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu

    Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir

    Sudan’da etnik temizlik yapılıyor: Dünya harekete geçmeli

    DEM: Demirtaş serbest bırakılmalı

    Süreç şeffaf olmalı

    Part 15 - Miracles of Muhammad (PBUH) Audiobook - Animals, the Dead, the Jinn, and the Angels

    MHP, İmralı'ya gitmeye hazır

    İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'deki "açlık kuyrukları" hâlâ devam ediyor!

    Norveçli hukukçu Prof. Dr. Zyberi: İsrail'in AB'ye de tazminat ödemesi gerekiyor

    Motosiklet sürücüleri ve yolcuları için 'koruyucu eldiven' zorunluluğu

    Filipinler'de tayfun: 26 kişi öldü

    'AKP, ülkeyi 2002’nin bile gerisine götürdü'

    Milletle alay ediliyor

    Asgarî ücret eridi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu
    Genel

    Hac kurası heyecanı
    Genel

    Borsa İstanbul soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
    Genel

    Trump: Tarife davası "ölüm kalım meselesi"
    Genel

    ABD-Kentucky'de kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 7 kişi öldü, 11 kişi
    Genel

    İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor! - 'Aç bırakma politikasının yeni yüzü!'
    Genel

    MHP, İmralı'ya gitmeye hazır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.