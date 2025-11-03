Deprem korkusunun yerini geçim korkusu aldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik gidişatın daha da kötüleştiğine dikkat çekerek “Bugün ülkemizde milyonlarca aile artık sadece deprem korkusuyla değil, büyük bir geçim korkusuyla da yaşamaya çalışıyor.'' dedi.

Babacan ayrıca ''Bıçak kemiğe dayandı. Edirne’den Hakkari’ye milletimiz feryat ediyor. Milletimiz ‘bıktık artık’ diyor. Evine ekmek götürmekte zorlanan, ay sonunu getiremeyen insanların ülkesine dönüştük. Aileler pazara gidip fileyi dolduramıyor. Markete gidip sadece etiket okuyup çıkıyorlar” ifadelerini kullandı. İstanbul - anka

