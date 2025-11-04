"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'deki "açlık kuyrukları" hâlâ devam ediyor!

04 Kasım 2025, Salı 18:47
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen, İsrail'in kısıtlaması sebebiyle halen açlık çeken Filistinliler insani yardım bekliyor.

Gazze'de temel gıda maddelerinin girişine sınırlama getiren İsrail'in lüks tüketim ürünlerinin geçişine izin vermesi bölgede açlık ve yoksulluğun derinleşmesine yol açarken, fiyatlar geçim imkanlarını tamamen kaybetmiş Filistinliler için ulaşılamaz seviyelere çıkmış durumda.

 

Birleşmiş Milletlerde (BM) 2014-2020 yılları arasında Gıda Hakkı Özel Raportörü olarak görev yapan Hilal Elver, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasının bölgede açlığın sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Elver, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere karşı aç bırakmayı soykırımın bir aracı olarak kullandı." dedi.

Yardımlar ihtiyacın çok altında

Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana bölgeye günde ortalama 89 yardım tırı girerken, bölgedeki insani ihtiyacı karşılamak için sayının en az 600 olması gerektiği vurgulanıyor.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgali, 2 milyon 400 binden fazla Filistinliye karşı boğma, aç bırakma ve insani şantaj siyasetini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen gıda başta olmak üzere bölgedeki insani yardımlara yönelik sınırlandırma politikasının, Filistinli sivillerin hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

Filistinlilerin günlük yemek bulma çilesi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen Filistinliler, boş kaplarıyla "Saade" adlı aşevinin önünde kuyruklar oluşturarak öğün almaya çalışıyor.

Bölgede bulunan çok sayıda aşevi, 10 Ekim'deki ateşkes sonrasında Filistinlilere daha fazla hizmet ederek, yemek sağlamaya çalışıyor.

Aşevinin sahibi Saad Abdin, yaptığı açıklamada, yerinden edilen Filistinlilere her gün yemek ikramında bulunduklarını belirtti.

Gazze'deki yakınlarını ziyaret ederken bölgede mahsur kalan Mısırlı bir kadın ise pazarda fiyatların yüksekliğinden yakınarak, ateşkese rağmen pahalılığın devam ettiğini söyledi.

Mısırlı kadın, "Ateşkes sözde, gerçekte değil. Un pahalı ve ailem 8 kişi. Bu fiyatlarla alışverişe gücüm yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sonrası gıda fiyatları

Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkesle bazı sebzelerin fiyatlarında düşüş gözlenirken, İsrail'in soykırıma başladığı tarihten itibaren artan fiyatlardaki pahalılık ise genel manada devam ediyor.

Gazze'de 25 kilogramlık bir un çuvalı, soykırım öncesinde yaklaşık 25 şekele (7,5 dolar civarında) satılırken, ateşkes öncesinde bu fiyatın 1000 şekele kadar (307 dolar) yükseldi ve ateşkes sonrasında ise 120 şekele (37 dolar) düştü.

Domatesin kilogramı ise İsrail soykırımı öncesinde 2 şekelden (0,60 dolar) satılırken, ateşkes öncesinde 30 şekele (9,2 dolar) yükseldiği, ateşkese rağmen ancak 15 şekele (4,6 dolara) kadar düşebildiği görülüyor.

Diğer meyve ve sebze fiyatlarında da aynı durum geçerliliğini sürdürürken, geçim kaynaklarından mahrum kalan Filistinliler pazarlardaki gıda fiyatlarındaki pahalılık sebebiyle alışveriş yapmakta ciddi zorluk yaşıyor.

