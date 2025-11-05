"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu

05 Kasım 2025, Çarşamba 09:34
New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89’u sayıldı.

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı.

Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill oyların yüzde 56’sını alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 43,4’tte kaldı.

Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,9’unu alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 42,9 ile sandıktan ikinci çıktı.

Mamdani seçimin ardından yaptığı zafer konuşmasında, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz." ifadesini kullandı.

New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi.

Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini belirten Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.

Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini belirterek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 388
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor! - 'Aç bırakma politikasının yeni yüzü!'

    Borsa İstanbul soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı

    ABD-Kentucky'de kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 7 kişi öldü, 11 kişi

    Trump: Tarife davası "ölüm kalım meselesi"

    Hac kurası heyecanı

    Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu

    Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir

    Sudan’da etnik temizlik yapılıyor: Dünya harekete geçmeli

    DEM: Demirtaş serbest bırakılmalı

    Süreç şeffaf olmalı

    Part 15 - Miracles of Muhammad (PBUH) Audiobook - Animals, the Dead, the Jinn, and the Angels

    MHP, İmralı'ya gitmeye hazır

    İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'deki "açlık kuyrukları" hâlâ devam ediyor!

    Norveçli hukukçu Prof. Dr. Zyberi: İsrail'in AB'ye de tazminat ödemesi gerekiyor

    Motosiklet sürücüleri ve yolcuları için 'koruyucu eldiven' zorunluluğu

    Filipinler'de tayfun: 26 kişi öldü

    'AKP, ülkeyi 2002’nin bile gerisine götürdü'

    Milletle alay ediliyor

    Asgarî ücret eridi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu
    Genel

    Hac kurası heyecanı
    Genel

    Borsa İstanbul soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
    Genel

    Trump: Tarife davası "ölüm kalım meselesi"
    Genel

    ABD-Kentucky'de kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 7 kişi öldü, 11 kişi
    Genel

    İsrail sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor! - 'Aç bırakma politikasının yeni yüzü!'
    Genel

    MHP, İmralı'ya gitmeye hazır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.