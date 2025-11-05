Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün [hesap günü] kâfirlerin ne özür beyan etmelerine izin verilir, ne de Rablerini râzı edecek işler yapmaları için onlara fırsat tanınır. Nahl Suresi: 84 HADİS: Uygun bir fiyat verildiği takdirde ilk müşteriye satmaya bak. Çünkü kazanç hoşgörülülükle beraberdir. Camiü’s-Sağir, No: 2668

