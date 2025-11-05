"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

05 Kasım 2025, Çarşamba
AYET:

O gün [hesap günü] kâfirlerin ne özür beyan etmelerine izin verilir, ne de Rablerini râzı edecek işler yapmaları için onlara fırsat tanınır.

Nahl Suresi: 84

HADİS:

Uygun bir fiyat verildiği takdirde ilk müşteriye satmaya bak. Çünkü kazanç hoşgörülülükle beraberdir.

Camiü’s-Sağir, No: 2668

    Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir

    İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'deki "açlık kuyrukları" hâlâ devam ediyor!

    Norveçli hukukçu Prof. Dr. Zyberi: İsrail'in AB'ye de tazminat ödemesi gerekiyor

    Motosiklet sürücüleri ve yolcuları için 'koruyucu eldiven' zorunluluğu

    Filipinler'de tayfun: 26 kişi öldü

    'AKP, ülkeyi 2002’nin bile gerisine götürdü'

    Milletle alay ediliyor

    Asgarî ücret eridi

    İsrail temel besin maddelerinden çok sağlıksız gıdaları Gazze'ye sokuyor

    2026 hac kurası yarın çekilecek

    HDK, Sudan'ın altın rezervlerini de sömürüyor

    Şara 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edecek

    Hindistan ''en ağır haberleşme uydusunu" fırlattı

    Sudan Doktorlar Ağı: Çocuk hastanesini de bombalayan HDK, ihlallerine yeni bir suç daha ekledi!

    Petro: ABD, Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanımalı

    Dünyaca ünlü şarkıcıdan milyarderlere çağrı: Paranızı bağışlayın!

    İslâm dünyasına yatırım çağrısı

    Hedeflenen enflasyon %16, harç zammı oranı % 25.5

    Büyükelçi ne demek istedi?

