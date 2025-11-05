"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ekonomi hukuk ve adaletle düzelir

05 Kasım 2025, Çarşamba 02:51
AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARI İNANDIRICI BULUNMAZKEN, YAŞANAN AĞIR EKONOMİK KRİZİN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ŞEFFAFLIKLA AŞILABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR.

Babacan ve Akyol, ekonomik krizin temelinde hukuksuzluk ve keyfî yönetim anlayışının yattığını belirterek, “Ekonomi ancak adaletle düzelir” mesajı verdi.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK GEREKİR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Babacan paylaşımında şunları söyledi: “İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu %32,87 olarak açıklandı. Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon %30’un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik.

Bir ülkenin ekonomisi ‘Bize inanın’ diyerek yönetilmez. Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir. Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz.”

ERDOĞAN SOSYOLOJİK GELİŞMELERİ OKUYAMIYOR

Akyol: Demek ki ekonomi hukuka bağlı

Hukukçu yazar Taha Akyol, Karar’da “Akıntıya kürek” başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında Akyol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sosyolojinin temel dinamikleri bakımından ‘akıntıya kürek’ çektiğini söyleyerek, “Yani piyasa ekonomisi, şehirleşme, eğitim, dışa açılma gibi temel sosyolojik dinamiklerin ortaya çıkarmakta olduğu toplum tipinin duygu ve taleplerine aykırı politikalar izliyor. Gerek kendisinin büyük oy kayıplarına uğraması, gerek ekonomide ve hukukta yapısal sıkıntıların ağırlaşması bu yüzden. En büyük kayıpları şehirlerde yaşaması da bu yüzden” dedi.

Akyol, Cumhurbaşkanı’nın “evrensel standartlar, insan hakları sözleşmesi” gibi kavramları terk etmiş olduğuna dikkat çekerek ekonominin de buna paralel bozulduğunu anlattı. Akyol, “Belli başlı ekonomilerden hiçbiri son on yılda bu başarısızlığı yaşamadı. Demek ki, ekonomi hukuka bağlı. Erdoğan hukuk ve siyaset alanında CB sistemiyle, ekonomide “faiz sebeptir”le sosyolojik gelişme dinamiklerinin tersine gitti. Sonuç ortada” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara
