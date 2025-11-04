Milletle alay ediliyor

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, açıklanan enflasyon rakamlarını eleştirerek, vatandaşın açlık sınırının altında yaşadığını belirtti.

Türkoğlu, “Bir annenin markette çocuk mamasını geri bırakmak zorunda kaldığı, bir emeklinin pazarda çürük domates seçtiği bir ülkede siz hala ‘Enflasyon kontrol altında’ diyorsanız bu milletle alay ediyor ve gözüne baka baka yalan söylüyorsunuz. Gerçek enflasyon açıklansın, maaşlar tüm değil mutfağın enflasyonuna göre belirlensin. Çünkü bu ülkenin en büyük açığı; bütçe açığı değil vicdan açığıdır” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.