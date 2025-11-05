"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sudan’da etnik temizlik yapılıyor: Dünya harekete geçmeli

05 Kasım 2025, Çarşamba
Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir’de yaşananların ardından Sudan’ın yanında duranlara teşekkür ederek, uluslararası toplumun pasif şekilde durumu izlediğini ancak Sudan halkının dünyanın harekete geçmesini beklediğini söyledi.

Sudan Doktorlar Ağı: Çocuk hastanesini de bombalayan HDK, ihlallerine yeni bir suç daha ekledi!
Sudan’da neler oluyor?
Sudan’da durum kıyameti hatırlatıyor

 

Eltayeb, ülkenin batısındaki Faşir kentinde yaşananlara ve Sudan’daki son durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Faşir’de özellikle sivillere yönelik “görülmemiş bir vahşet” yaşandığını belirten Eltayeb, bu olaylar yaşanmadan önce Faşir’in 2 yıldır abluka altında olduğunu, halka gıda ve ilaç gibi ihtiyaçların ulaştırılmasına Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) izin vermediğini hatırlattı. Eltayeb, insan haklarına ve uluslararası hukuka itibar edilmeden HDK’nin istediğini yaptığını söyledi. Eltayeb, bu yaşanan vahşetin ardından artık uluslararası üst makamlara konuyu intikal ettireceklerini anlattı.

AA

